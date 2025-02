Stand: 07.02.2025 09:24 Uhr Mehr Geld für Musikschulen

Ab dem kommenden Jahr soll es eine Million Euro mehr für staatlich anerkannte Musikschulen geben. Das hat das Kabinett in dieser Woche beschlossen. Das solle mehr finanzielle Planungssicherheit für die Musikschulen herstellen, sagt Kulturministerin Karin Prien (CDU). Der Musikschulleiter in Glückstadt (Kreis Steinburg), Matthias Kulcke, freut sich über das zusätzliche Geld: "Wir haben dadurch eine starke Unterstützung und ein Bekenntnis zu den öffentlichen Musikschulen. Die Ganztagsangebote an allgemeinbildenden Schulen sollen ausdrücklich durch öffentliche Musikschulen unterstützt werden. Das können wir durch ein solches Musikschulfördergesetz jetzt ganz anders voranbringen."

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg