Stand: 14.11.2019 08:30 Uhr

Marschbahn: Landtag will Druck auf Berlin erhöhen

Der Landtag befasst sich heute mit einem Dringlichkeitsantrag zur Marschbahn. Als in der vergangenen Woche bekannt wurde, dass der Ausbau der Eisenbahnstrecke von Niebüll über Klanxbüll nach Westerland von der Bundesregierung nicht in die Liste der Projekte für eine Planungsbeschleunigung aufgenommen wurde, war die Kritik groß. Das SPD-geführte Bundesumweltministerium hatte seine Ablehnung mit hohen juristischen Hürden begründet. Die "Jamaika"-Koalition in Schleswig-Holstein will nun den Druck erhöhen. Mit einem möglichst einstimmigen Appell in Richtung Berlin erhofft man sich dort ein Umdenken.

Bahnchaos auf der Sylt-Strecke extra 3 - 06.06.2018 22:50 Uhr Autor/in: Christian Ehring Grauenhafte Szenen spielen sich zurzeit auf Sylt ab, dem Ballermann für Besserverdienende. Die Bahnstrecke auf die Insel ist veraltet, kaputt, teilweise nur eingleisig, die Züge sind unpünktlich.







Landtag berät über Schutz jüdischen Lebens

Außerdem beschäftigt sich der Landtag mit den anhaltenden Protesten der Landwirte. Agrarminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) soll im Parlament in Kiel auf Antrag der Koalitionsfraktionen über die "bundesweiten Demonstrationen von Bäuerinnen und Bauern" berichten.

Debattiert wird zudem über mehrere Anträge zur Klima- und Energiepolitik. Die Fraktion der AfD spricht sich in einem Antrag für eine radikale Kehrtwende bei der Klimaschutz- und Energiepolitik aus. Die Vertreter der Partei fordern unter anderem, das kürzlich beschlossene Klimaschutzpaket der Großen Koalition in Berlin abzulehnen. Es geht aber auch um die Ölförderung im Wattenmeer.

Am Nachmittag wollen die Abgeordneten nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle über den Schutz jüdischen Lebens sprechen. Die Abgeordneten wollen sich mit den in Schleswig-Holstein lebenden Juden solidarisieren.

