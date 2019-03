Stand: 30.03.2019 10:36 Uhr

Arbeiten an Sylt-Strecke: Reisezeit verlängert sich

Heute starten die Bauarbeiten an der Marschbahn-Strecke zwischen Hamburg und Westerland auf Sylt. Dass die Strecke nun grundsaniert wird, war überfällig. Seit Jahrzehnten sei nichts in die Strecke investiert worden, so Achim Bonnichsen von der Sylter Pendlerinitiative.

Bis die Zugreisenden von den Erneuerungen profitieren können, müssen sie sich jedoch noch gedulden. Denn die Bauarbeiten bringen notgedrungen Fahrplanänderungen mit sich. Ziel der DB ist es die Grundsanierung bis 2022 abzuschließen.

Auswirkungen auf den Nahverkehr

Auch wenn die DB die Änderungen nach eigenen Angaben eng mit den Pendlervertretern, Touristikern und Unternehmensvertretern auf der Insel abgestimmt hat, müssen sich die Bahnpendler auf Behinderungen einstellen: Die Reisezeit verlängert sich um etwa eine halbe Stunde. Die meisten Züge fahren ab dem Abend des 30. März bis zum 7. April circa eine halbe Stunde früher in Westerland ab.

Vom 5. bis 7. April fallen die Züge zwischen Niebüll, Bredstedt und Husum dann ganz aus und werden durch Busse ersetzt. Die Züge des "Sylt Shuttle plus" und die Autozüge des "Sylt Shuttle" werden in dieser Zeit nur zwischen Westerland auf Sylt und Niebüll fahren, teilte die DB mit. IC-Züge des Fernverkehrs zwischen Hamburg und Sylt fahren demnach nicht.

Bauarbeiten in mehreren Etappen

Die Bauarbeiten starten mit dem Streckenteil zwischen Husum und Westerland. Konkret handelt es sich um ein Teilstück bei Bredstedt (Kreis Nordfriesland): Auf den knapp drei Kilometern sollen etwa 4.900 Schwellen erneuert werden. Darüber hinaus bekommen Bredstedt und Breklum drei neue Brücken.

Um den Verkehr auf der Strecke nicht zu sehr zu belasten, soll auch nachts gearbeitet werden. Überlagerungen mit Ferienzeiten versucht die DB zu vermeiden.

Erneuerungen für 160 Millionen Euro

Bis 2022 werden 140 Millionen Euro für die Erneuerung der Gleisanlagen ausgegeben. Für Bahnübergänge, Brücken und die Signaltechnik kommen noch weitere 20 Millionen dazu. Insgesamt 200 Kilometer Gleise sind betroffen. Ziel ist es, den Investitionsstau nachhaltig zu reduzieren.

