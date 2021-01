Lütjenburg: 100 Feuerwehrleute löschen Feuer in Panzerhalle Stand: 25.01.2021 08:40 Uhr Die Feuerwehr war stundenlang im Einsatz, um einen Brand in einer alten Panzerhalle in Lütjenburg zu löschen.

In Lütjenburg (Kreis Plön) ist bei einem Großbrand vermutlich Millionenschaden entstanden. Am Sonntagnachmittag war laut Polizei in der Ferdinand von Schill Straße in einer alten Panzerhalle ein Feuer ausgebrochen.

Weitere Fahrzeuge fangen Feuer

Laut Moritz Bünning, Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbandes Plön, brannte zunächst ein Pkw. "Das Feuer griff dann auf weitere Hallenteile über", so Bünning. In der Halle standen weitere Fahrzeuge, die ebenfalls Feuer fingen - und verbrannten. "Wir müssen uns hier aufgrund der enormen Hitze- und Rauchentwicklung auf einen Außenangriff beschränken. Wir haben nur die Möglichkeit durch die geöffneten Hallentore einen Löschangriff vorzunehmen", beschrieb Bünning einem Reporter vor Ort die Lage. Bei einem angrenzenden Seniorenheim kontrollierten die Feuerwehrleute durchgehend, ob dort Rauch eindrang.

Acht Feuerwehren waren mit zwei Drehleiterfahrzeugen und mit bis zu 100 freiwillige Feuerwehrleuten stundenlang im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die Panzerhalle gehörte einst der Bundeswehr. Inzwischen hatten dort Privatpersonen Fahrzeuge und andere Dinge gelagert. Die Brandursache ist noch unklar.

