Lübeck: Schwester angeschossen? Mann muss in U-Haft Stand: 20.10.2020 13:24 Uhr In Lübeck hat ein 29-Jähriger nach bisherigen Ermittlungen auf seine Schwester geschossen und sie dabei schwer verletzt. Ein Richter entschied, dass der Mann in Untersuchungshaft muss.

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft ging die Kugel durch den Oberarm. Die 31-Jährige musste notoperiert werden. Ob sie in Lebensgefahr schwebt, ist unklar. Der mutmaßliche Täter hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft Lübeck noch zweimal auf eine Wand im Flur gefeuert. Danach flüchtete er, konnte aber kurz darauf von der Polizei festgenommen werden. Gegen den 29-Jährigen wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Das Amtsgericht Lübeck habe am Montag Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann erlassen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mit.

AUDIO: Streit unter Geschwistern endet blutig (1 Min)

Mutter und die Großmutter ebenfalls in der Wohnung

Die Hintergründe der Tat sind unklar. Die Mutter und die Großmutter des Opfers und des Beschuldigten hätten keine Angaben zum Geschehen machen können, da sie sich zum Zeitpunkt der Tat zwar in der Wohnung, aber in einem anderen Zimmer aufgehalten hätten, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Bei Durchsuchungen der Wohnung des Tatverdächtigen ist den Angaben zufolge am Montag eine scharfe Schusswaffe gefunden worden. Ob es sich bei der Pistole um die Tatwaffe handelt, ist noch unklar.

