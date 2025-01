Stand: 09.01.2025 16:46 Uhr Lübeck: Förderbescheid für ersten Radschnellweg in SH übergeben

Im Sommer wird der erste Radschnellweg Schleswig-Holsteins gebaut. Er verläuft zwischen Groß Grönau (Kreis Herzogtum Lauenburg) und der Lübecker Innenstadt, später soll er weiter bis Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) führen. Bund und Land SH übernehmen 8,5 Millionen der insgesamt 11,6 Millionen Euro Baukosten.

Verkehrsminister Claus-Ruhe Madsen (CDU) hat am Donnerstagnachmittag den Förderbescheid an Lübecks Bausenatorin Joanna Hagen (parteilos) übergeben. Zunächst wird die Ratzeburger Allee in Lübeck umgestaltet. Sie ist eine der meistbefahrenen Strecken der Stadt und führt unter anderem zur Universität und Technischen Hochschule.

