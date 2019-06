Stand: 08.06.2019 00:05 Uhr

Sylt: Zwei Geschwister auf dem Weg zu Surf-Profis

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

Type Status Report

Description None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges.

Apache Tomcat/7.0.90

von Cassandra Arden

Anton und Leo sind in vielerlei Hinsicht nicht wie andere Brüder. Sie sind auch Kumpels, Konkurrenten und vor allem sehr gute Surfer. Bei den U17-Wettbewerben haben sie alles gewonnen, was möglich ist und nun treten sie gegen Surf-Größen wie Vincent Langer und Nico Prien an. Die beiden 13 und 15 Jahre jungen Teenager sind beim Multivan Surf Cup auf Sylt die mit Abstand jüngsten Teilnehmer. Nervös macht sie das nicht, Anton zuckt mit den Schultern und erklärt: "Klar ist das aufregend, aber wir freuen uns total, dass wir nun unsere erste richtige Regatta fahren." Die beiden Jungs mit den hell- und dunkelblonden Locken sehen aus wie Brüder und verhalten sich wie beste Freunde.

Richter-Kids fordern die Surfstars heraus Schleswig-Holstein Magazin - 07.06.2019 19:30 Uhr Für die Windsurfer geht es beim "Summer Opening" auf Sylt um die ersten Meisterschaftspunkte. Leo und Anton Richter sind mit 13 und 15 Jahren mit Abstand die jüngsten Teilnehmer. HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable Type Status Report Description None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges. Apache Tomcat/7.0.90

Schon die Großeltern standen auf den Brettern

"Wir machen viel zusammen, wir spielen auch mal Tennis oder gehen Fahrrad fahren", das mache zu zweit ja auch einfach alles viel mehr Spaß findet der große Bruder Leo. Aber am liebsten ist den beiden aber das Surfbrett. Und diese Leidenschaft liegt in der Familie - schon die Großeltern waren Surfer, auch Mutter Nadja surft, und ihr Vater Philipp war im Alter seiner Söhne auch schon ein Profi auf dem Brett. Die Jungs finden, dass das nur Vorteile hat. "Das ist total gut, dass Papa sich so gut auskennt. Immer kann er Tipps geben oder er repariert auch, wenn was am Segel ist."

Ein Herz und eine Seele

Die Familie wirkt so harmonisch, dass man es kaum glauben kann. Jeder kennt Teenager Geschwister, die Türen knallen und einander erst mal gar nichts gönnen. Bei Leo und Anton ist das anders. Leo, der ältere, erklärt gelassen: "Klar ärger ich mich kurz, wenn Anton besser abschneidet. Aber dann schiebe ich es darauf, dass er auch leichter ist." Er lächelt. Eine Pause scheinen die zwei voneinander nicht zu brauchen.

Wintertraining in der Ostsee

Während Profi Surfer wie Nico Prien im Winter Richtung Süden fahren, um weiter zu trainieren, müssen die beiden Teenager Mathearbeiten schreiben. "Wir surfen bis in den Dezember rein noch in der Ostsee. Oder fahren am Wochenende nach Dänemark", erzählt der 13-jährige Anton ganz lässig. Wer surft, richtet sich natürlich immer nach dem Wind. Das kann belastend für Freunde und Verwandte sein. Leo grinst: "Da muss man dann eine Party mal spontan absagen, weil der Wind so geil ist." Seine Mutter legt die Stirn in Falten und ergänzt: "Ist aber nicht so, als würdest du nie feiern."

Die Surf-Brüder Leo und Anton















Ein paar Stunden Kultur müssen reichen

Nadja Richter hat es mit drei Surfern zu tun. "Ich surfe auch gerne, bin zwar immer die Schlechteste, aber das macht nichts." Sie könne nachvollziehen, wie wichtig den Dreien das ist. "Viele andere Frauen bleiben bei Nieselregen lieber zuhause. Ich komme eigentlich fast immer mit." So verbringt die Familie viel Zeit gemeinsam. "Das ist schön, ich bin total froh darüber, dass wir dieses Hobby teilen", sagt Nadja. Allerdings müsste sie für eine Sightseeing Tour oft lange kämpfen. "Das ist dann eher so, sieben Tage im Nieselregen stehen und dann drei Stunden Florenz anschauen." Die Männer lachen und erklären ganz abgeklärt: "Ab und zu müssen wir auch mal was machen, was Mama will und dann ist es oft auch ganz nett." Aber ein paar Stunden Kultur müssen dann auch reichen.

Profi-Luft auf Sylt schnuppern

Über eine Profi Karriere denken die zwei Jungs durchaus nach. "Das wäre natürlich total cool. Wenn das so neben der Schule klappt", sinniert Leo. Die Eltern sagen unisono, dass sie die Jungs unterstützen würden. Nadja Richter lacht und sagt: "Das wäre doch toll, dann wären sie nicht mit 18 gleich aus dem Haus und wir könnten weiter zusammen in den Surf-Urlaub fahren. Gut, wahrscheinlich müssten wir über andere Ziele nachdenken." Hawaii soll ja sehr schön sein.

Jetzt gilt es für die zwei Nachwuchstalente aber erst mal, auf Sylt zu bestehen. Anton definiert das Ziel für den Surf Cup: "Wir hoffen einfach, dass wir ein bisschen mithalten können. Es ist unsere erste Regatta, es geht auch darum einfach ein bisschen reinzukommen und Spaß zu haben."

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 07.06.2019 | 19:30 Uhr