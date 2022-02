Sendedatum: 18.02.2022 17:00 Uhr Liveblog: Wegen Orkan "Zeynep" - Bahnverkehr in SH komplett eingestellt

Orkantief "Zeynep" soll nach Berechnungen der Meteorologen in der Nacht zum Sonnabend mit extremen Orkanböen über den Norden fegen. An den Küsten wird eine Sturmflut erwartet. Auch das Binnenland ist betroffen. Wir halten Sie hier über die Lage in Schleswig-Holstein auf dem Laufenden.

Bahn stellt Regionalverkehr in Schleswig-Holstein ein

Auch Richtung Nord- und Ostseeküste geht so gut wie nichts. Die Bahn teilte mit, dass der Regionalverkehr eingestellt ist. "Die letzten Züge von Westerland sind gefahren, die letzten Sylt-Shuttle sind gefahren - und somit gibt es jetzt keine Möglichkeit mehr", sagte Sabine Brunkhorst von der Deutschen Bahn.

Keine Fahrten mehr bei der Nordbahn

Die Nordbahn hat ihren kompletten Zugverkehr nach eigenen Angaben bereits seit 15 Uhr eingestellt. Ein Ersatzverkehr mit Bussen sei im Aufbau - dieser soll morgen ab 6 Uhr starten. Weitere Informationen zum Ersatzverkehr gibt es auf der Webseite der Nordbahn.

Fernverkehr in Richtung Norden eingestellt

Wegen des Sturms dauern die Ausfälle im Fernverkehr der Deutschen Bahn im Norden an. Der Zugverkehr sei voraussichtlich bis Sonnabend "bundesweit beeinträchtigt", schrieb die Bahn auf ihrer Internetseite. Es verkehren seit dem Nachmittag keine Fernzüge mehr nördlich von Dortmund, Hannover und Berlin. Über die aktuellen Ausfälle informiert die Bahn auch auf ihrem Twitteraccount. Außerdem wurde eine kostenlose Sonderhotline für Reisende eingerichtet. Die Nummer lautet (08000) 99 66 33.

Sylt nicht mit Autozug erreichbar

Der Sylt-Shuttle und der blaue Autozug des RDC haben den Verkehr zum Nachmittag eingestellt. Der nächste Sylt Shuttle soll voraussichtlich morgen früh wieder fahren: Um 6.35 Uhr ab Niebüll sowie um 7 Uhr ab Sylt in Richtung Festland. Auch die nächsten Autozüge des RDC sollen erst wieder morgen fahren.

Lübecker machen ihre Boote fest

VIDEO: Bootseigner Robert Hecht über den aufziehenden Orkan "Zeynep" (1 Min)

Ministerium rät wegen Sturms von Waldspaziergängen ab

Das Umweltministerium in Kiel warnt weiter vor dem Betreten von Wäldern gewarnt. Autofahrer sollten ebenfalls Waldgebiete nach Möglichkeit meiden und sichere Umwege wählen, heißt es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Auch nach Abflauen des Sturmes zu Beginn der kommenden Woche sei Vorsicht geboten, da dann noch vom Sturm gebrochene Äste aus den Baumkronen herabfallen könnten. Zudem könnten Bäume auch bei ruhigem Wetter in den nächsten Tagen aufgrund des aufgeweichten Bodens und angebrochener Stämme unvermittelt umstürzen.

Guten Tag!

Der nächste Orkan binnen zwei Tagen ist auf dem Weg nach Schleswig-Holstein. "Zeynep" wird laut Meteorologen noch heftiger werden als "Ylenia". An der Nordseeküste werden in der Nacht die höchsten Windgeschwindigkeiten bis 160 Kilometern pro Stunde erwartet.

