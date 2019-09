Stand: 05.09.2019 18:34 Uhr

Leiche in Appen: Neffe sitzt in Untersuchungshaft

Nachdem die Identität der Leiche, die in der Feldmark bei Appen im Kreis Pinneberg entdeckt wurde, geklärt werden konnte, sitzt der Neffe der 68-Jährigen jetzt in Untersuchungshaft. Ein Richter des Amtsgerichts Münster erließ am Donnerstag Haftbefehl wegen des Verdachts des Mordes. Laut Staatsanwaltschaft ist die Frau aus Nordrhein-Westfalen einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Spezialkräfte der Polizei hatten den 52-jährigen Tatverdächtigen am Mittwoch in seinem Wohnort im Kreis Pinneberg festgenommen. Er machte bisher keine Angaben zum Tatvorwurf, die Ermittlungen dauern an.

Tödlicher Streit wegen Schulden

"Als Todesursache konnte eine massive Gewalteinwirkung gegen den Hals festgestellt werden", erklärte der Münsteraner Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. Die stellvertretende Leiterin der Mordkommission, Julika Böhlendorf, sagte: "Wir fanden Hinweise darauf, dass die 68-Jährige dem 52-Jährigen einen fünfstelligen Geldbetrag geliehen hat. Dieses Geld wurde von der Münsteranerin zurückgefordert. Es kam vermutlich zu einem Streit, in dessen Verlauf der Beschuldigte seine Tante getötet haben soll."

Täter fuhr 300 Kilometer mit Leiche

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Beschuldigte anschließend mit der Leiche im Auto knapp 300 Kilometer von Münster nach Hause in den Kreis Pinneberg gefahren ist und die Tote dann an dem Teich in der Feldmark abgelegt hat. Der Neffe äußerte sich bislang nicht zu den Vorwürfen.

Rechtsmedizin bestätigt Identität

Die 68-Jährige war Anfang August verschwunden. Am vergangenen Freitag hatte eine Spaziergängerin bei Appen ihre Leiche an einem Teich entdeckt. Zunächst war unklar, wer die Tote ist und was die Todesursache war.

