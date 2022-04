Landtagswahl: Wahlplakate noch zeitgemäß? Stand: 11.04.2022 05:00 Uhr Auch im digitalen Zeitalter sind Wahlplakate nicht wegzudenken. Noch immer setzen Parteien auf die analoge Papp-Werbung am Laternenmast. Ein Marketingexperte erklärt, warum die Banner nach wie vor wirken.

von Julian Marxen

Ein Kandidat mit freundlichem Lächeln, mal mit weitschweifendem Blick, hochgekrempelten Ärmeln oder seriös im Anzug - mal bunt, mal schwarz-weiß, dazu ein knackiger Slogan und das Partei-Symbol. An jeder Ecke machen die Parteien in Schleswig-Holstein aktuell mit Wahlplakaten auf sich aufmerksam. Mehr als 120.000 Stück hängen in Schleswig-Holstein an Straßenlaternen, Brücken, Zäunen oder kleben auf Stellflächen. So wollen die Parteien vor der Landtagswahl am 8. Mai möglichst viele potenzielle Wählerinnen und Wähler erreichen.

Viele Lübecker finden Wahlplakate nicht mehr zeitgemäß

Doch was halten die von den Werbepostern? NDR Schleswig-Holstein hat einige Fußgänger in Lübeck gefragt. Die meisten winken ab, halten Wahlplakate für nicht mehr zeitgemäß. "Das ist für mich verschwendetes Geld", wettert ein älterer Mann. Und ein anderer pflichtet ihm bei: "Es gibt Internet, Radio und Fernsehen - überall kann man sich informieren. Da braucht man keine Wahlplakate mehr, die dann doch nur zerstört werden." Und auch die Wirkung der Plakate schätzen die meisten Befragten, so wie diese Frau, als eher gering ein: "Ich gucke mir die zwar an, manche sind schön bunt, aber ich lese da nichts drauf, ganz ehrlich nicht."

Plakate erreichen Unterbewusstsein

Marketingexperten sehen das etwas anders. Sie erklären, dass Wahlplakate uns sehr wohl positiv beeinflussen können, ohne dass wir das überhaupt merken. "Bei der Wahlwerbung geht es tatsächlich auch darum, Namen im Unterbewusstsein zu platzieren", weiß Sören Mohr, Präsident im Markting Club Schleswig-Holstein. Denn sonst würden viele Menschen in der Wahlkabine vor einer Liste mit lauter Namen unbekannter Wahlkreis-Kandidaten stehen. Deshalb, so Mohr, setzten die meisten Parteien auch auf groß dargestellte Gesichter, um Kandidaten bekannter zu machen und durch ein gutes Foto sympathisch erscheinen zu lassen. Schriftliche Aussagen unter oder neben dem Foto sind, wie das Medium schon sagt, eher plakativ gehalten. Kurz und bündig müssen sie Sprüche sein. Denn: "Der Betrachter schaut im Schnitt nur ungefähr zwei Sekunden auf das Plakat", zitiert Mohr das Ergebnis einer entsprechenden Studie.

Mit analoger Werbung gegen Social-Media-Blase

Aber sprechen die Parteien nicht noch mehr Menschen schneller, günstiger und gezielter über die sozialen Netzwerke im Internet an? Ja, sagen Parteisprecher. Aber mit den Plakaten wolle man auch diejenigen erreichen, die nicht online unterwegs sind, sich keine Talkshows angucken und sich im Alltag weniger mit Politik auseinandersetzen.

Plakate sollen Blase durchbrechen

Und offenbar überlebt das Wahlplakate nicht nur, obwohl wir im digitalen Zeitalter leben, sondern vielleicht auch gerade weil das so ist. Denn laut Sören Mohr erhalten viele Menschen, die sich über die sozialen Netzwerke informieren, meist nur jene Wahlwerbung und jene politischen Informationen, für die sie sich ohnehin interessieren. "Das ist wie in so einer Blase", erklärt der Marketingexperte. Und seiner Meinung nach können Wahlplakate diese Blase durchbrechen, weil sie überall hängen und ihnen im Grunde niemand aus dem Weg gehen kann.

