Landtag spricht sich einstimmig für Hochschul-Digitalpakt aus Stand: 26.03.2021 15:07 Uhr Die Hochschulen im Land brauchen viel Geld, um die Digitalisierung zu stemmen. Schleswig-Holstein möchte dazu Bund und Länder zusammenbringen.

Schleswig-Holstein will zusammen mit dem Bund stärker in die Digitalisierung der Hochschulen investieren. Der Landtag hat sich am Freitag einstimmig für einen gemeinsamen Digitalpakt ausgesprochen. Die Abgeordneten haben beschlossen, dass die Landesregierung sich mit Beginn der neuen Legislaturperiode dafür einsetzt, dass der entsprechende Pakt auf den Weg gebracht wird.

Zusammen Verantwortung übernehmen

Wissenschaftsministerin Karin Prien (CDU) sagte, die Pandemie habe an den Hochschulen als Beschleuniger für die Digitalisierung gewirkt - diesen Schwung gelte es jetzt zu nutzen. Auf Landesebene habe man bereits fünf Millionen Euro bereitgestellt und plane weitere Mittel ein. Doch für weitere Schritte müssten Bund und Länder zusammen Verantwortung übernehmen, so Prien. Dem Beschluss zufolge soll der Bund 90 Prozent der Kosten übernehmen, die Länder den Rest.

Das Geld soll unter anderem dafür genutzt werden, Server- und Speicherkapazitäten zu erhöhen, Videoplattformen auszubauen sowie flächendeckendes W-Lan auf den Universitätsgeländen und in den Studentenwohnheimen zu ermöglichen.

