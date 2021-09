Landtag: Prien will Dialog über Ganztagsbetreuung an Grundschulen

Prien will Dialog über Ganztagsbetreuung an Grundschulen Stand: 24.09.2021 13:26 Uhr Über die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen will Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien einen offenen Dialogprozess mit allen Akteuren führen.

Das kündigte die CDU-Politikerin am Freitag im Landtag an. Hintergrund: Ab 2026 soll deutschlandweit ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder geschaffen werden. Bund und Länder hatten sich Anfang des Monats auf die Kostenverteilung verständigt. Die Umsetzung werde ein großer finanzieller Kraftakt für das Land. Es gehe um ein qualitativ hochwertiges Bildungsangebot, sagte Prien.

"Da wird eine große Finanzierungslücke bleiben"

Die Grünen-Politikerin Ines Strehlau sagte, die Landesregierung schätze den einmaligen Gesamtbedarf für investive Maßnahmen auf rund 310 Millionen Euro. Dazu kämen die strukturellen Kosten für die Ganztagsangebote, die Personalkosten. Hier kalkuliere die Regierung mit laufenden Kosten in Höhe von 300 Millionen Euro jährlich. "Da wird eine große Finanzierungslücke bleiben, obwohl der Bund bei den Betriebskosten noch eine Schippe draufgelegt hat und jetzt gut 40 Millionen Euro in Schleswig-Holstein ankommen werden", sagte Strehlau. Ab 2030 werden es Prien zufolge jährlich knapp 44,3 Millionen Euro sein.

Familie und Arbeit besser verbinden?

Mit der Regelung werde eine Lücke geschlossen, nachdem es bereits einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Kitas und Krippen gebe, sagte CDU-Fraktionschef Tobias Koch. So könnten Arbeit und Familie besser miteinander verbunden werden. Nun müssten das Land und die Kommunen die Finanzierung miteinander abstimmen.

SPD: "Wir wollen Ganztagsbildung"

Ganztagsbetreuung reiche nicht aus, sagte der bildungspolitische Sprecher der SPD, Martin Habersaat. "Wir wollen Ganztagsbildung." Die Landesregierung stehe jetzt in der Pflicht, ein Konzept zur Umsetzung des Rechtsanspruchs zu entwickeln. Dies müsse in einem Dialogverfahren geschehen und nicht am grünen Tisch im Bildungsministerium. Auch Ines Strehlau von den Grünen betonte den Bildungsaspekt. "Die Schulen müssen zu Ganztagsschulen werden", sagte sie.

Prien: Herausforderung, Fachkräfte zu gewinnen

Ministerin Prien sprach von einem großen Meilenstein und einem überfälligen wichtigen Schritt. Vor allem für die Kinder sei das eine gute Nachricht. Prien kündigte an, kurzfristig werde es Gespräche mit den kommunalen Landesverbänden zur Finanzierung geben. Es werde auch eine feste Arbeitsgruppe gebildet. Mit einer Sachstandserhebung solle der Ausbaubedarf bei der Ganztagsbetreuung ermittelt werden. Benötigt würden mehr Fachkräfte. Diese zu gewinnen, sei eine große Herausforderung.

