Laith Al-Deen und Stefan Gwildis singen gegen die Kälte in Kiel Stand: 24.09.2021 10:13 Uhr Sie wollen schöne Musik machen und dabei Menschen ohne eigene Wohnung helfen: Stefan Gwildis und Laith Al-Deen. Mit den Erlösen wird das Projekt Tiny House unterstützt.

Stefan Gwildis mit seiner Band und das Laith Al-Deen Trio treten am Sonnabend auf der Krusenkoppel beim Kieler Konzert gegen die Kälte auf, das die Stadtmission veranstaltet. Die Erlöse aus dem Ticketverkauf fließen in das Projekt Tiny House für wohnungslose Menschen. Das Konzert wird durch Spenden finanziert. "Es geht um Sensibilisierung. Ich glaube, vielen Menschen ist nicht bewusst, wie oft das Schicksal Zünglein an der Waage ist und jemand, der gerade gesellschaftlich ganz oben ist, plötzlich ganz unten sein kann", sagte Laith Al-Deen NDR Schleswig-Holstein.

3G-Regel gilt

Das Konzert beginnt um 15 Uhr, Einlass ist schon ab 13 Uhr. Es gilt die 3G-Regel. Zutritt haben nur Geimpfte, Genesene und Getestete. 2.000 Besucher dürfen kommen. Laut der Stadtmission gibt es noch Tickets. Laith Al-Deen glaubt fest an gutes Wetter. "Da dieser Sommer, zumindest was mich und meine Jungs angeht, bisher ein Segen war, gehe ich schwer davon aus, dass Stefan Gwildis und ich das gute Wetter mit nach Kiel bringen", sagte er NDR Schleswig-Holstein. Und er versprach: "Es gibt wirklich gute Musik, ich freue mich drauf."

Sprungbrett Tiny House

Das Projekt Tiny House richtet im Moment vier Wohncontainer auf dem Gelände des Studierendenwohnheims im Steenbeker Weg in Kiel ein. Einziehen werden dort eine wohnungslose Klientin der Stadtmission und eine Studienanfängerin. Beide haben es laut Stadtmission schwer, in Kiel eine bezahlbare Unterkunft zu finden, beiden dient der Einzug in die Tiny Houses als Sprungbrett: Für die eine ist es ein erster Schritt aus der Wohnungslosigkeit, für die andere eine erste Wohnmöglichkeit, um von hier aus etwas Langfristiges zu finden.

