LNG-Terminal Brunsbüttel: Erster Tanker legt an Stand: 14.02.2023 12:14 Uhr Es geht voran beim schwimmenden LNG-Terminal in Brunsbüttel: Knapp drei Wochen nach der ersten Ankunft des LNG-Umwandlungsschiffes "Hoegh Gannet" kam der erste Tanker mit tiefgekühltem flüssigen Erdgas im Elbehafen an.

Mit dem Hochwasser um acht Uhr ist der erste riesige LNG-Tanker in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) eingetroffen. Drei Schlepper begleiteten den Tanker mit dem Namen "ISH" und brachten ihn auf die geplante Position. Er liegt nun direkt hinter dem Umwandlungsschiff "Hoegh Gannet" am Gefahrgut-Terminal des Elbehafens. Es kann aber nach Angaben eines RWE-Sprechers noch kein Gas in das schleswig-holsteinische Gasnetz eingespeist werden, weil das Terminal noch nicht soweit ist.

Mehrwöchiger Probebetrieb startet

Mit der heutigen Ankunft des ersten LNG-Tankers in Brunsbüttel beginnt nun ein mehrwöchiger Probebetrieb. Das Schiff hat 137.000 Kubikmeter LNG geladen. Das flüssige tiefgekühlte Gas hatte der Tanker in Abu Dhabi aufgenommen. Damit das Gas nun fließen kann, sind laut RWE weitere Arbeiten an der landseitigen Infrastruktur notwendig. Wenn alles klappt, würden erste kleinere Gasmengen Ende des Monats in das schleswig-holsteinische Gasnetz eingespeist, sagte der Sprecher. Mit einem Regelbetrieb wird im März gerechnet.

