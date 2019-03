Stand: 01.03.2019 05:00 Uhr

Krokusse statt Schneechaos - Frühlingsanfang in SH

Blauer Himmel und reichlich Sonne haben in den vergangenen Tagen Frühlingsstimmung aufkommen lassen - und das bereits im Februar. Bienen sind draußen, Zitronenfalter und Fuchsfalter ebenfalls. Auch die Haselblüte in Schleswig-Holstein zeigt: Der sogenannte Vorfrühling ist bereits in vollem Gange. Heute beginnt für die Meteorologen der Frühling. Der sah vor einem Jahr allerdings noch anders aus: Es gab eisglatte Straßen, in einigen Gegenden im Südosten des Landes war eine 15 bis 20 Zentimeter hohe Schneedecke. Auf der Auffahrt zur A21 bei Bad Oldesloe blieben Lkw stecken. Die Fußgängerzone von Wyk auf Föhr glich einem Wintersportort. Wir haben den Foto-Vergleich.

Wie es heute und vor einem Jahr auf Föhr aussah

Sehen Sie hier Fotos aus der Fußgängerzone aus Wyk auf Föhr vom frühlingshaften 28. Februar dieses Jahres - und im Vergleich dazu vom winterlichen 1. März 2018. Einfach den Regler schieben.

Mehr als 100 Stunden Sonne

Der Februar in Schleswig-Holstein war mit 4,7 Grad um satte 4 Grad wärmer als im langjährigen Mittel. Knapp 110 Stunden schien die Sonne - ein Rekord für einen Februar im nördlichsten Bundesland. Demgegenüber fielen nur 45 Liter Niederschlag.

Baumschulen: Geschäft läuft schon im Februar gut an

Der warme Februar verspricht den Baumschulen im Land ein gutes Geschäftsjahr. 300 Baumschulen gibt es in Schleswig-Holstein mit 4.000 Hektar Fläche, im Kreis Pinneberg gibt es sogar eines der größten zusammenhängenden Baumschulgebiete der Welt. Die Bäume werden an Großkunden in ganz Deutschland und Europa verschickt. "Das schöne für uns Baumschulen ist, dass wir jetzt schon arbeiten können, unsere Bäume in den Versand bringen. Der Boden ist locker, die Erde ist schon ein bisschen warm", sagt Axel Huckfeldt, Geschäftsführer von Sievers Baumschulen. Das sah vor genau einem Jahr noch anders aus. Der Umsatz in den Baumschulen litt unter dem langen Winter. Nun freuen sie sich über jede Woche, die der Frühling eher kommt.

Es wird kälter

Ausgerechnet zum meteorologischen Frühlingsbeginn heute gehen die Temperaturen aber kräftig nach unten. Tiefs bringen vor allem auch Regen und kräftigen Wind. In der Nacht werden Tiefstwerte von 3 bis 0 Grad und am Tag Höchstwerte von 5 Grad auf Föhr bis 7 Grad in Norderstedt erwartet.

