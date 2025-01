Stand: 15.01.2025 09:22 Uhr Kripo ermittelt nach Bränden im Kreis Dithmarschen

Weil ein unbewohntes Wohnhaus gebrannt hat, ist die Feuerwehr in der Nacht auf Mittwoch gegen 1.30 Uhr zu einem Brand in Rehm-Flehde-Bargen (Kreis Dithmarschen) ausgerückt. Wegen der Löscharbeiten musste die B5 in der Ortsdurchfahrt Rehm-Flehde-Bargen gesperrt werden. Das Haus wurde laut Feuerwehr stark beschädigt, die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Ein weiteres Feuer löschten die Einsatzkräfte am Dienstagnachmittag in einer Erdgeschoss-Wohnung eines Mehrfamilienhaus an der Hamburger Straße in Heide-Süderholm (Kreis Dithmarschen). Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen. Es gab nach Angaben der Leitstelle keine Verletzten. In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei.

