Stand: 07.05.2025 17:29 Uhr Kostenexplosion: Kommt der Rathaus-Anbau in Ahrensburg doch nicht?

Der Bau- und Planungsausschuss der Stadt Ahrensburg (Kreis Stormarn) berät am Mittwochabend, ob es einen Rathaus-Anbau geben wird oder nicht. Eine Erweiterung ist seit 2018 Thema bei der Stadt, denn die Verwaltung ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und der Platz im Rathaus hat nicht mehr ausgereicht.

Die ersten Planungen ergaben Kosten in Höhe von etwa sieben Millionen Euro. Mittlerweile rechnet die Stadt aber mit Ausgaben in Höhe von fast 18 Millionen Euro. Der Haushalt der Stadt sei nicht auf eine solche Kostenexplosion ausgelegt, sagt der Vorsitzende des Bau- und Planungsausschusses Béla Randschau (SPD). Die Stadtverwaltung schlägt deshalb vor, Alternativen zum Anbau zu prüfen. Darüber stimmt der Bau- und Planungsausschuss am Mittwoch ab.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.05.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn