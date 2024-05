Stand: 23.05.2024 16:02 Uhr Kommt die Förderung? Musikschulen in Schleswig-Holstein besorgt

Der Landesverband der Musikschulen in Schleswig-Holstein hat der Landesregierung einen Brandbrief übermittelt. Eine Forderung ist, dass es zügig zu dem sogenannten Musikschulfördergesetz kommt, welches nach Angaben der Landesregierung erst später umgesetzt werden soll. Vorstandsmitglied Matthias Kulcke sagte, es gehe dabei in erster Linie um ein sicheres Finanzierungskonzept für die Arbeit in der musikalischen Bildung, aber auch um Qualitätssicherung der 22 öffentlichen Musikschulen im Land.

