Kind bei Verkehrsunfall in Itzehoe schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Itzehoe (Kreis Steinburg) ist am Mittwoch ein zwölfjähriges Kind schwer verletzt worden. Gegen acht Uhr wollte das Kind die Lehwohldstraße überqueren und lief dafür zwischen zwei Autos hindurch, die im Stau standen. Auf der Gegenfahrbahn wurde das Kind vom Skoda eines 36-Jährigen erfasst. Das Auto war ersten Ermittlungen zufolge mit angepasster Geschwindigkeit unterwegs. Das Kind wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg