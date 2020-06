Stand: 24.06.2020 23:52 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Kiels Luftreinhalteplan muss nachgebessert werden

In Kiel muss mehr getan werden, um den Grenzwert für Stickstoffdioxid in der Luft einzuhalten. Das Oberverwaltungsgericht in Schleswig gab am späten Mittwochabend der Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen das Landesumweltministerium statt, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Demnach verurteilte der Senat das Ministerium zur Änderung des geltenden Luftreinhalteplans für die Landeshauptstadt.

Das Ministerium dürfe nicht davon ausgehen, dass die von der Stadt geplanten Luftfilter ausreichend seien, um den Stickstoffdioxid-Gehalt der Luft unter den Grenzwert zu drücken. Das ist Kernpunkt des nach stundenlanger Beratung verkündeten Urteils. Die Revision wurde zugelassen. Ausführlichere Informationen sollten im Laufes des Donnerstag mitgeteilt werden.

Die Deutsche Umwelthilfe hatte auf schärfere Maßnahmen gegen die Belastung der Atemluft mit Stickstoffdioxid gedrungen. Sie verlangt eine Fortschreibung des geltenden Luftreinhalteplans. Das Ministerium sowie die Stadt Kiel beantragten, die Klage abzulehnen. Die Verhandlungen über die komplexe Materie hatten sich am Mittwoch mehrere Stunden hingezogen, auch die anschließende Beratung des Senats dauerte mehrere Stunden.

DUH will Fahrverbote

Die DUH will unter anderem ein Fahrverbot für ältere Diesel-Kraftfahrzeuge. Mit Blick auf den im Januar in Kraft getretenen Luftreinhalteplan der Stadt Kiel kritisiert die Umwelthilfe, dass von der Ergreifung der Maßnahme eines Fahrverbots für Dieselfahrzeuge der Euro-Norm 1 bis 5 abgesehen worden sei.

Ministerium und Stadt weisen Vorwürfe zurück

Nach Angaben der Stadt ist die Stickoxidbelastung am viel befahrenen Theodor-Heuss-Ring im vergangenen halben Jahr im Durchschnitt unter dem Grenzwert geblieben. Das beklagte Ministerium sowie die Stadt Kiel als Beigeladene wiesen die Vorwürfe der Deutschen Umwelthilfe am Mittwoch zurück. Sie beantragten, die Klage abzulehnen.

Stadt leitete mehrere Maßnahmen ein

Die Stadt hat mehrere Maßnahmen ergriffen, um Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge zu vermeiden. Dazu gehört eine Verringerung von Tempo 70 auf Tempo 50. Außerdem hat die Stadt sechs Absauganlagen gekauft, die die Luft- zumindest vor den Messstationen - sauberer machen sollen. Sie sollen ab Oktober im Einsatz sein. Auch Maßnahmen wie die Umleitung von Schwerlastverkehren sowie die Sperrung von Zu- und Abfahrten greifen offenbar, teilte die Stadt mit.

Der Luftreinhalteplan sieht in einer zweiten Stufe ein Fahrverbot vor, falls der Jahresmittelwert bei Stickstoffdioxid über dem Grenzwert bleibt. Es gilt dann für Diesel-Pkw Euro 1 bis 5 auf dem Abschnitt des Theodor-Heuss-Rings zwischen Lübscher Baum und Waldwiesenkreisel in Fahrtrichtung Westen.

Kiels OB Kämpfer verwundert über Klage

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) war und ist über die Klage verwundert. Er verstehe nicht, warum die Umwelthilfe nicht zur Kenntnis nehme, "welche Mühe wir uns gegeben haben - wissenschaftlich und von unseren Konzepten her. Wir sind schon von 75 Mikrogramm auf 49 im letzten Jahr runter. In diesem Jahr sind wir in den ersten fünfeinhalb Monaten deutlich unter 40 Mikrogramm." Kämpfer geht davon aus, das der Grenzwert 2020 eingehalten wird.

