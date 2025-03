Stand: 04.03.2025 09:09 Uhr Kieler Hauptbahnhof: Erste Bilanz der Messerkontrollen

Seit einem Monat führt die Polizei größere Messer-Kontrollen am Kieler Hauptbahnhof durch. Denn seit Dezember dürfen Reisende im öffentlichen Nahverkehr in Schleswig-Holstein keine Messer griffbereit dabei haben. Bei allen Einsätzen wurden laut Polizei Verstöße gegen dieses Messerverbot festgestellt. Bei den insgesamt drei Kontrollen haben die Beamten rund 200 Menschen durchsucht. 18 Messer haben sie dabei gefunden. Nach Polizeiangaben handelte es sich dabei teilweise um Cutter- und Taschenmesser, aber auch um sogenannte Einhandmesser. Diese fallen unter das Waffengesetz. Die Menschen, die am Kieler Bahnhof Messer dabei hatten, waren laut Polizei zwischen 15 und 49 Jahre alt und größtenteils männlich. die Polizei hat angekündigt, die Reisenden auch in Zukunft auf Messer zu kontrollieren.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel