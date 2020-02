Stand: 03.02.2020 08:48 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Kiel und Lübeck: UKSH-Mitarbeiter im Warnstreik

Wer heute oder morgen einen Termin in einer der zahlreichen Kliniken des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) in Kiel oder Lübeck hat, muss wahrscheinlich umplanen: An den beiden Standorten sind insgesamt etwa 350 Beschäftigte dem Gewerkschaftsaufruf zum Warnstreik gefolgt. Der Hintergrund: Es laufen Gespräche zwischen ver.di und der UKSH-Leitung über bessere Arbeitsbedingungen - vor allem für die Pflegekräfte am UKSH. Doch die stocken offenbar. Fünf Runden hat es bislang gegeben - alle gingen ohne Ergebnis zu Ende. Die Geduld sei aufgebraucht, sagte ver.di-Verhandlungsführer Steffen Kühhirt. Deshalb gebe es nun den Warnstreik.

Auch Ärzte streiken Dienstag

Auch die Ärztegewerkschaft Marburger Bund forderte ihre Mitglieder am UKSH zum Warnstreik auf - allerdings nur für den Dienstag. Anlass sind hier die Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL). An die Ärzte appellierte der Marburger Bund, am Dienstag an einer zentralen Kundgebung in Hannover teilzunehmen. Dort ist an dem Tag die nächste Runde der Tarifverhandlungen angesetzt. Die Arbeitsbelastung für die Ärzte muss aus Sicht des Marburger Bundes gesenkt werden.

Streit um Notdienstvereinbarung

Laut UKSH-Sprecher Oliver Grieve sind so viele Patienten wie möglich telefonisch darüber informiert worden, dass ihre zugesagten Termine eventuell verschoben werden müssen. Notfälle sollen aber sofort behandelt werden. Laut UKSH wurde mit ver.di eine Notdienstvereinbarung getroffen. Die lege fest, wie viele Beschäftigte trotz des Warnstreiks auf den jeweiligen Stationen arbeiten müssen. Doch darum gibt es jetzt Streit: Das UKSH wirft der Gewerkschaft vor, sich nicht an die Vereinbarung zu halten. So solle die Zahl der Mitarbeiter zum Beispiel auf der Geburtshilfestation um die Hälfte reduziert werden. Das will sich die Klinik nicht bieten lassen. Notfalls würden Mitarbeiter aus dem Warnstreik geholt, um die Patientensicherheit zu gewährleisten, sagte UKSH-Sprecher Grieve.

Geburtshelfer unterbrechen Streik

Am Vormittag wurde nach Angaben von ver.di eine hochschwangere Frau auf die Geburtshilfestation in Kiel gebracht. Durch den Warnstreik befand sich auf der Station weniger Personal als normalerweise. Damit bei der Geburt alles vernünftig läuft, zogen die Mitarbeiter, die gebraucht wurden, ihre Warnstreikwesten aus und gingen zur Station.

Uniklinikum: Es gibt keine konkrete Forderung von ver.di

Von der Ankündigung des Warnstreiks war das UKSH nach eigenen Angaben überrascht worden. Sprecher Grieve nannte die ersten Runden mit ver.di "Sondierungsgespräche", die "konstruktiv" verlaufen seien. Von Tarifverhandlungen will Grieve anders als ver.di nicht sprechen. Es gebe keine konkrete Forderung, so Grieve. Das UKSH habe der Gewerkschaft bislang geduldig geholfen, "unsystematisch vorgetragene Personalwünsche zu strukturieren" und auch Ideen für eine Entlastung zu entwickeln, meinte Grieve.

Haustarifvertrag namens "Entlastung"

Das Ziel von ver.di ist, die rund 5.000 Beschäftigten an den Standorten Kiel und Lübeck zu entlasten. Die Pflegekräfte klagen über mehr Aufgaben, weniger Zeit und weniger Personal. So müssten Patienten abgewiesen werden oder könnten nur notdürftig versorgt werden, obwohl sie eine intensive Pflege bräuchten. Bereits seit Ende des vergangenen Jahres verhandeln das UKSH und die Gewerkschaft darüber. Das Klinikum hat angeboten, 182 zusätzliche Pflegekräfte einzustellen. Aus Sicht der Gewerkschaft werden aber 420 Mitarbeiter mehr benötigt, um eine angemessene Pflege zu gewährleisten.

Die nächste Verhandlungsrunde in dem Tarifstreit ist für den 6. und 10. Februar angesetzt.

