Stand: 11.08.2020 10:00 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Kiel ist Deutschlands nachhaltigste Großstadt

Die Stadt Kiel bekommt den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021 in der Kategorie Großstädte. Mit der Auszeichnung, die mit 30.000 Euro dotiert ist, werden Kommunen prämiert, die eine umfassende und nachhaltige Stadtentwicklung vorantreiben.

Nachhaltigkeitspreis: Kiel wird ausgezeichnet NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 11.08.2020 10:00 Uhr Autor/in: Bieler, Kevin Kiel gewinnt den Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Die Auszeichnung der gleichnamigen Stiftung erfolgt unter anderem in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Jury überzeugt unter anderem mit Landstromanlage

Kiel habe in punkto Klimaschutz viel geleistet, so die Jury in ihrer Begründung. "So ist Kiel seit 1996 Klimaschutzstadt, rief als erste deutsche Landeshauptstadt den Klimanotstand aus und will noch deutlich vor 2050 klimaneutral werden." Die Jury erwähnte lobend die Gründung eines Energieeffizienz-Netzwerkes für Unternehmen, den fahrradfreundlichen Ausbau des ÖPNV, die Inbetriebnahme des Küstenkraftwerks, mit einer zu 100 Prozent Ökostrom betriebenen Landstromanlage sowie die Pfandbecher-Initiative "Kiel geht Mehrweg".

"Neben vorbildlichem Engagement in den Bereichen Klimaschutz und soziale Teilhabe setzt Kiel auf eine starke bürgerschaftliche Beteiligung. So legt sie das Fundament für eine zukunftsfähige Stadtentwicklung", erklärt Stefan Schulze-Hausmann, Initiator des Deutschen Nachhaltigkeitspreises.

Kämpfer freut sich über "tolle Anerkennung"

Ende Juni hatte sich die Landeshauptstadt der Jury bei einer Videokonferenz im Ostseekai präsentiert. Dabei stellte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) die Verbindung von globaler und lokaler Verantwortung in Zusammenhang mit Kiels Lage am Meer. "Der Preis ist eine tolle Anerkennung für das, was wir hier in den vergangenen Jahren angestoßen haben", sagte er jetzt. Gleichzeitig sei der Preis Auftrag, sich den Herausforderungen der Zukunft stellen. Das 30.000-Euro-Preisgeld will die Landeshauptstadt nach eigenen Angaben dafür nutzen, sich noch stärker im Bereich "Bildung für nachhaltige Entwicklung" zu engagieren.

Preis wird in Kiel verliehen

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis wird seit 2012 von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis vergeben. Kiel erhält die Auszeichnung in der Kategorie Großstädte. Bei den mittleren Städten setzte sich Buxtehude durch. Siegerin bei den Kleinstädten und Gemeinden ist Eltville am Rhein. Die Preisverleihung soll in Kiel stattfinden, ein Datum dafür steht noch nicht fest.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.08.2020 | 10:00 Uhr