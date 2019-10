Stand: 21.10.2019 13:38 Uhr

Aktivisten besetzen Schlachthof: Polizei greift ein

Zehn vermummte Aktivisten befinden sich derzeit auf dem Dach des Schlachthofs Thomsen in Kellinghusen (Kreis Steinburg). 16 weitere Demonstranten haben sich an die Rampe gekettet, über die Schweine normalerweise in den Schlachthof transportiert werden. Die Polizei, darunter auch Spezialkräfte, sind damit beschäftigt, die Demonstranten loszumachen, wobei die ersten von ihnen schon vom Gelände geführt wurden. Die Polizei schätzt derzeit, dass die Befreiung noch zwei Stunden andauern wird, sodass der Betrieb auf dem Schlachthof, der zum Unternehmen Tönnies gehört, bereits heute wieder aufgenommen werden kann.

Die vermummten Tierschützer drangen gegen 4 Uhr morgens in das Gelände ein. Einige ketteten sich nach Angaben der Polizei an, andere stiegen auf das Dach. Tiertransporter können deswegen zur Zeit nicht auf das Gelände.

Zwei Eingänge blockiert

Die Aktivisten erklärten, sie blockieren damit zwei Eingänge, durch die sonst bis zu 6.000 Schweine am Tag in den Schlachthof gebracht würden. Die Aktion richte sich gegen den Betrieb und die Fleischindustrie als Ganzes. Das Unternehmen Tönnies, zu dem auch der Schlachthof in Kellinghusen gehört, sei marktführend in Deutschland. Auseinandersetzungen habe es nicht gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Insgesamt sei die Lage "überschaubar und ruhig". Die Aktionsgruppe "Tear Down Tönnies" bekannte sich in einem Schreiben zu der Aktion.

Die Aktionsgruppe "Tear Down Tönnies" bekannte sich in einem Schreiben zu der Aktion.







