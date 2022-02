Keine Beruhigung in Sicht: Orkantief "Zeynep" in SH erwartet Stand: 17.02.2022 16:33 Uhr Das Wetter lässt den Menschen in Schleswig-Holstein auch am Freitag keine Ruhe. Bereits am frühen Nachmittag treffen stürmische Böen die Westküste.

Nachdem "Ylenia" am Donnerstag für Sturmschäden im Land gesorgt hatte, kommt am Freitag das nächste Sturmtief auf Schleswig-Holstein zu. Bereits am frühen Nachmittag wird "Zeynep" nach Angaben von WetterWelt-Experte Sebastian Wache mit einer hohen Zuggeschwindigkeit auf die Nordseeküste treffen. "Wir erwarten hier gegen 13 Uhr die ersten stürmischen Böen der Windstärke acht", so Wache.

Im Verlauf des Nachmittags ziehe das Sturmtief dann rasch in Richtung Osten über das Land hinweg, so Wache. Zwar könne es zwischenzeitlich zu Abschwächungen kommen. "Jedoch könnten Schauer das ganze wieder anheizen. Wir müssen in allen Landesteilen mit einer vollen Orkanstärke rechnen", so Wache weiter. Wegen der häufigeren Orkanböen im Flach- und Binnenland dürfte das Sturmtief demnach nochmals gefährlich werden als "Ylenia".

VIDEO: So traf Sturmtief "Ylenia" auf Helgoland (1 Min)

Westküste erneut besonders stark betroffen

Bereits gegen 16 Uhr sei an der Westküste mit einer Windstärke zwischen 10 und 11 zu rechnen. Diese würde sich am Abend noch steigern. Laut dem Experten ist am Abend auch im Binnenland und an der Ostküste mit Windstärken zwischen 10 und 11 zu rechnen. "Das stärkste Sturmfeld erwarten wir zwischen 21 und 2 Uhr. In diesem Zeitraum kann es landesweit zu schweren Orkanböen mit bis zu 150 Kilometern pro Stunde kommen." Welche Gebiete abseits der Westküste von diesem Sturmfeld besonders stark betroffen sein werden, lässt sich jedoch noch nicht sagen, so Wache.

VIDEO: So wird das Wetter in Schleswig-Holstein (2 Min)

Nach Angaben von WetterWelt könnte das Hochwasser in der Nacht zum Sonnabend an der gesamten Westküste außerdem bis zu 1,5 Meter höher als das mittlere Hochwasser ausfallen. In Husum und Dagebüll könne demnach sogar der Wert von 2 Metern überschritten werden.

Besserung erst am kommenden Wochenende

In den frühen Morgenstunden des Sonnabends wird das Sturmtief voraussichtlich in Richtung Nordosten abziehen. Das Schlimmste ist dann überstanden. Zeit zum Durchatmen bleibt aber kaum: Für die nächsten Tage haben sich bereits weitere Stürme angekündigt. "Wir bleiben in einer Tiefdruck-Autobahn stecken", so Wache. Spätestens am kommenden Wochenende, so der Experte, könne aber mit einer deutlichen Entspannung der Sturm-Situation im Land gerechnet werden.

Ortssuche Postleitzahl oder Ort suchen Das Wetter zu jeder vollen Stunde in Ihren NDR-Radioprogrammen Legende

VIDEO: Sturmtief "Ylenia": Zwei Sturmfluten in zwölf Stunden (9 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein Magazin | 17.02.2022 | 19:30 Uhr