Steuert "Sea-Watch 3" Lampedusa trotz Verbot an?

Die Hilfsorganisation Sea Watch erhält für ihr blockiertes Rettungsschiff weiterhin keine Erlaubnis, in Italien anlegen zu dürfen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg hat einen entsprechenden Eilantrag gestern Abend abgelehnt. In ihrer Entscheidung verwiesen die Richter darauf, dass die Menschen an Bord der "Sea-Watch 3" nicht unmittelbar gefährdet seien. Das Rettungsschiff mit seiner Kapitänin Carola Rackete, die aus Kiel stammt, hatte vor knapp drei Wochen vor der libyschen Küste 53 Bootsflüchtlinge aufgenommen. Elf von ihnen durften inzwischen aus gesundheitlichen Gründen in Italien an Land gehen.

Kielerin steuert das Rettungsschiff

Rackete und rund 40 Migranten an Bord hatten nach EGMR-Angaben Anträge auf eine sogenannte einstweilige Maßnahme gestellt, in Italien an Land gehen zu dürfen. Nach diesem Verfahren kann der Gerichtshof in Fällen drohender Menschenrechtsverletzungen einschreiten und Staaten anweisen, Abhilfe zu schaffen.

Die Kieler Kapitänin des blockierten Rettungsschiffs hatte - bevor der Antrag der Seenotretter am Abend abgewiesen wurde - bereits gesagt, dass sie trotz Verbots der italienischen Regierung in die Hoheitsgewässer des Landes fahren will. "Ich fahre in italienische Gewässer und ich bringe sie (die Migranten) in Sicherheit auf Lampedusa", sagte Rackete der Zeitung "La Repubblica" (Dienstag).

Es droht die Beschlagnahme des Schiffes

Wenn das Schiff trotz Verbots in die Gewässer fährt, drohen der NGO und auch Rackete hohe Geldstrafen, Ermittlungen und erneut die Beschlagnahme des Schiffes. Dessen sei sie sich bewusst, wie die Kielerin sagt. Sie habe aber keine andere Wahl, als die Menschen auf Lampedusa an Land zu bringen. "Ich bin für die 42 auf dem Meer Geretteten verantwortlich und die halten es nicht mehr aus. Ihr Leben kommt vor jedem politischen Spiel", sagte Rackete. Die Hilfsorganisation Sea Watch machte aber auch klar, dass bislang nicht geplant sei, das Verbot zu missachten.

