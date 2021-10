Kartellamt gibt sein Okay: Ameos darf Sana-Kliniken übernehmen Stand: 14.10.2021 15:01 Uhr Der Schweizer Klinik-Konzern Ameos kann die Sana-Kliniken in Ostholstein übernehmen. Das Bundeskartellamt hat die Pläne genehmigt.

Für die drei Allgemeinkrankenhäuser in Fehmarn, Eutin und Oldenburg sowie das geriatrische Fachkrankenhaus in Middelburg geht es ab Januar 2022 also unter dem neuen Eigentümer weiter. Minderheitsgesellschafter soll dann der Kreis Ostholstein mit 5,2 Prozent der Anteile bleiben. Was die Übernahme konkret für die Arbeitsbedingungen der mehr als 1.000 Beschäftigten bedeutet, ist unklar.

Ameos und Sana betonten mehrfach, dass sich für sie nichts ändern solle. Dennoch kritisiert die Gewerkschaft ver.di Nord den Deal. Ameos stehe nicht für eine Unternehmenskultur im Sinne der Beschäftigten, so Steffen Kühhirt. Es sei zu erwarten, dass der Konzern strukturelle Veränderungen vornehmen wird.

Übernahme 2018 noch gescheitert

Schon vor gut drei Jahren wollte die Ameos-Gruppe die Sana-Krankenhäuser in Ostholstein übernehmen. Sana wollte sie auch abgeben. Doch das Bundeskartellamt untersagte die Übernahme. Grund waren damals Bedenken der Kartellwächter wegen der Verbindung von Ameos über einen gemeinsamen Investor mit der ebenfalls in Ostholstein gelegenen Schön-Klinik Neustadt. Nun heißt es, Ameos habe die Verbindung zu den Schön-Kliniken beendet.

Die Ameos-Gruppe ist einer der großen privaten Gesundheitsversorger im deutschsprachigen Raum mit mehr als 95 Einrichtungen an über 50 Standorten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.10.2021 | 16:00 Uhr