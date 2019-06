Stand: 29.06.2019 23:17 Uhr

Kapitänin der "Sea-Watch 3" unter Hausarrest

Als Carola Rackete nach ihrer Festnahme, eskortiert von italienischen Polizisten, die "Sea-Watch 3" im Hafen von Lampedusa verließ, schlug ihr die ganze Bandbreite an Reaktionen entgegen, die ihr Handeln nach sich gezogen hatte. Die einen applaudierten der 31 Jahre alten Kapitänin aus Kiel, die ein Seenotrettungsschiff der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch mit 40 Flüchtlingen an Bord ohne Erlaubnis der italienischen Behörden in den Hafen gesteuert und angelegt hatte. Andere riefen aufgebracht, man möge ihr Handschellen anlegen. Die Migranten durften das Schiff verlassen. Sie sollen von fünf EU-Staaten, darunter Deutschland, aufgenommen werden. Gegen Rackete wurde Hausarrest verhängt. Am Montag soll sie der Staatsanwaltschaft in Agrigent vorgeführt werden. Der Nachrichtenagentur Ansa zufolge könnte sie wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung und auch wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt angeklagt werden. Im schlimmsten Fall droht ihr eine Haftstrafe.

Rackete bittet um Entschuldigung

Die "Sea-Watch 3" war beim Anlegen gegen ein Boot der Finanzpolizei gestoßen, das die Einfahrt in den Hafen verhindern wollte. Dafür hat Rackete inzwischen um Entschuldigung gebeten. "Meine Absicht war, meine Mission zu erfüllen, natürlich nicht, euch zu rammen", sagte sie der italienischen Nachrichtenagentur Adnkronos. Sea-Watch-Sprecher Ruben Neugebauer erklärte, dass Rackete vor Ort rechtlichen Beistand habe. "Wir hoffen, dass die italienischen Gerichte schnell feststellen werden, dass sich hier lediglich ans Seerecht gehalten worden ist", sagte er NDR Schleswig-Holstein. Die Kapitänin habe ihre Pflicht erfüllt, indem sie Menschen, die sie zuvor aus Seenot gerettet habe, an einen sicheren Ort gebracht habe. Das Schiff ist von den italienischen Behörden beschlagnahmt worden. Es sollte noch am Samstag in einen anderen Hafen gebracht werden.

Kieler "Sea Watch"-Kapitänin Rackete festgenommen NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 29.06.2019 10:00 Uhr Autor/in: Forchheimer, Tassilo Die Kieler Kapitänin des Flüchtlings-Rettungschiffes "Sea-Watch 3" ist festgenommen worden, nachdem sie auf Lampedusa anlegte. Ihr droht eine Gefängnisstrafe von bis zu zehn Jahren.







Habeck: "Eigentlicher Skandal ist Ertrinken im Mittelmeer"

Während Italiens Innenminister Matteo Salvini die Seenotretter als "Kriminelle" und "Verbrecher" bezeichnete, bekam Rackete Unterstützung aus Deutschland. Es sei eine "Sprachverdrehung orwell'schen Ausmaßes", wenn Italiens Innenminister Rackete "Unterstützung von Menschenhändlern" und Piraterie vorwerfe, sagte Grünen-Chef Robert Habeck dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Der eigentliche Skandal ist das Ertrinken im Mittelmeer, sind die fehlenden legalen Fluchtwege und ein fehlender Verteilmechanismus in Europa." Der Ratsvorsitzende der Evangelische Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, sagte in Hannover, es sei "eine Schande für Europa", dass eine junge Frau in einem europäischen Land verhaftet werde, weil sie Menschenleben gerettet habe und die Geretteten sicher an Land bringen wolle.

Rackete wusste, was sie riskiert

Rackete und ihre Crew hatten am 12. Juni vor der Küste Libyens 53 Bootsflüchtlinge an Bord und danach Kurs auf Italien genommen. 13 von ihnen waren zwischenzeitlich bereits als schutzbedürftig eingestuft und an Land gebracht worden. Die Staatsanwaltschaft auf Sizilien hatte bereits vor dem Anlegen der "Sea-Watch 3" ein Ermittlungsverfahren gegen die Kapitänin eingeleitet. Rackete sagte in einem von Sea-Watch veröffentlichten Video, sie habe lange auf eine Lösung gewartet. Eine solche habe sich jedoch nicht abgezeichnet, sie habe daher entschieden zu handeln. Sie wisse, was sie riskiere und sei bereit, für ihre Entscheidungen ins Gefängnis zu gehen.

