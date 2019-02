Stand: 19.02.2019 05:00 Uhr

Kalter Krieg hautnah: Wedeler Bunker wird Museum

von Anne Passow

Meterdicke Wände aus Stahlbeton, schwere Panzertüren: Wenn man im Bunker unter dem Johann-Rist-Gymnasium in Wedel steht, bekommt man eine Ahnung von der Zeit des Kalten Krieges. "Es läuft einem kalt den Rücken runter und man denkt: Wozu haben die das hier gebaut?" So beschreibt Rene Grassau seine Eindrücke, wenn er in dem 5.000 Quadratmeter großen Bau steht. Diese Eindrücke will er künftig auch anderen Menschen vermitteln. Rene Grassau hat sich mit anderen Menschen aus Wedel zusammengetan und einen Bunkerverein gegründet. Das Ziel dieses Vereins: Sie möchten in dem Bunker auf etwa 1.000 Quadratmetern ein Museum einrichten und hier Führungen anbieten.

Bunkerverein sucht Ausstellungsstücke

Bunkerverein in Wedel gegründet NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 19.02.2019 22:00 Uhr Autor/in: Anne Passow Etwa 1.000 Quadratmeter der Bunkeranlage in Wedel sollen zu einem Museum werden. Der neu gegründete Bunkerverein will Ausstellungsstücke aus der Zeit des Kalten Krieges zusammentragen.







Die Bunkeranlage entstand zwischen 1970 und 1974. Bei einem chemischen, biologischen oder nuklearen Angriff sollte sich die Bevölkerung hierhin flüchten können. "Ich denke, es ist wichtig, dass die Leute hier unten erleben, was für eine Angst die Menschen damals vor Angriffen hatten. Das ist wichtig, um zu verstehen, wie wichtig es eigentlich ist, Frieden zu haben", sagt Rene Grassau. Grassau und seine Mitstreiter wollen nun Ausstellungsstücke zusammentragen: Feldbetten, Feldtelefone und andere Objekte aus der Zeit des Kalten Krieges. Ein historischer Operationssaal ist seit der Zeit des Kalten Krieges noch im Bunker geblieben. "Den könnte man aber auch noch etwas aufhübschen, zum Beispiel mit historischem Verbandsmaterial", schlägt Grassau vor.

Jede Menge Brandschutzauflagen

Der IT-Unternehmer hat die Bunkeranlage 2014 von der Stadt Wedel gepachtet, um sie für seine Firma als Lager zu nutzen und einige Räume zu vermieten, zum Beispiel als Proberäume für Bands oder als Lagerräume für Privatpersonen. Als Grassau die Anlage übernahm, musste er erst mal viel Geld investieren, etwas mehr als 600.000 Euro. "Erst mal mussten wir alles trockenlegen", erinnert er sich. "Das Aufwendigste war aber der Brandschutz." Unter anderem musste Grassau damals vier Treppenhäuser in den Bunker einbauen und damit vier Notausgänge schaffen, die alten Panzertüren mussten ausgetauscht und jede Menge Lüftungsanlagen eingebaut werden. Baulich müssen Grassau und der Verein also nicht mehr viel machen, um das Museum zu eröffnen. Statt dessen steht jede Menge Papierkram an. Wenn alles wie geplant läuft, könnte das Museum nach den Sommerferien eröffnen.

