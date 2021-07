Kalkberg dreht wieder auf: Nena und Wincent Weiss im Konzert Stand: 12.07.2021 16:08 Uhr Es spielt wieder Musik auf der Bühne am Bad Segeberger Kalkberg: Acht Acts sind für den Sommer geplant.

Lange war es still am Kalkberg, doch mit den Lockerungen der Corona-Maßnahmen kehrt auch hier das Leben wieder ein. Mit den Öffnungen gehen Ende Juli die ersten Konzerte und ein Comedy-Act wieder an den Start - unter anderem mit Nena und dem Eutiner Senkrechtstarter Wincent Weiss.

Diese Konzerte gibt es 2021 am Kalkberg

24. Juli: Truckstop

30. Juli: Mary Roos und Wolfgang Trepper: Nutten, Koks und frische Erdbeeren

31. Juli: Karat

1. August: Alexander Klaws

7. August: Madsen

20. August: Julia Engelmann

21. August: Nena

26. August: Wincent Weiss

Für 2022 sind bereits auch erste Events angekündigt: Mitte Mai steht Sarah Connor mit ihrer Tour "Herzkraftwerke" an zwei Tagen auf der Bühne am Kalkberg, Ende Mai lädt Santiano ebenfalls an zwei Tagen zum musikalischen Törn ein. Alle Informationen gibt es auf der Internetseite des Veranstalters.

Karl-May-Spiele erst 2022

Während Alexander Klaws im August schon als Sänger auf der Bühne steht, müssen sich seine Winnetou-Fans allerdings noch etwas gedulden: Die Karl-May-Spiele finden erst 2022 wieder statt, mit dem Abenteuer "Der Ölprinz". Am 25. Juni 2022 feiert das Stück Premiere und läuft bis 4. September 2022.

Als Überbrückungshilfe haben die Veranstalter aber eine Alternative: Vorerst noch bis zum 18. Juli 2021 gibt es das Live-Hörspiel "Winnetou - Das Gold der Rocky Mountains" mit sieben Schauspielern auf der Bühne am Kalkberg. Danach sollen die Aufführungen in unregelmäßigen Abständen stattfinden. Außerdem können Interessierte wieder hinter die Kulissen blicken - seit Ende Juni gibt es Besucherführungen.

