Kältebus in Kiel versorgt Menschen ohne festen Wohnsitz Stand: 10.12.2021 10:13 Uhr Für Obdachlose ist der Winter eine besonders herausfordernde Zeit. In Kiel ist bis Ende März ein Kältebus unterwegs, um sie mit dem Nötigsten auszustatten.

In Kiel leben bis zu 50 Menschen ohne festen Wohnsitz. Um ihnen zu helfen, ist jetzt drei Mal die Woche ein Kältebus der Malteser auf Tour - freitags bis sonntags von 18 bis 22 Uhr. An Bord befinden sich Dinge, die Menschen auf der Straße oft dringend benötigen: zum Beispiel Hygieneartikel, Socken, warme Getränke und Essen. Der Kältebus fährt bis Ende März.

Herausforderung: Wo hinfahren? Was mitnehmen?

Die Herausforderung für das Kältebus-Team ist einzukalkulieren, was dabei sein sollte und wo der Bus sich am günstigsten positioniert. "Bevor es losgeht, frage ich mich, wie viele Leute wir wohl antreffen werden, um abzuschätzen, wie viele Portionen wir brauchen, wie das Wetter ist", sagt Henriette Hirnstein zum Beispiel zum Thema Essen. Sie und ihr Kollege Thore Hansen suchen zuerst dort, wo Bedürftige sich oft aufhalten: Derzeit ist das der Kieler Weihnachtsmarkt. Eine weitere Station ist Kiel-Gaarden.

VIDEO: Wie Winternotprogramme Obdachlosen in der kalten Jahreszeit helfen (5 Min)

Am Ziel angekommen, wird das Kältebus-Team oftmals schon sehnsüchtig erwartet. "Wir leben von dem, was wir kriegen. Das ist mal mehr, mal weniger. Und im Moment ist es eher weniger. Keiner hat mehr Bargeld", erzählt Mario bei einem heißen Getränk, das er am Kältebus bekommen hat.

Ehrenamtler gesucht und Hinweise erbeten

Die dringendsten Bedürfnisse kann das Kältebus-Team dank Spenden erfüllen. Trotzdem ist ihnen bewusst: Drei Touren pro Woche sind nicht genug. Sie sehnen sich nach ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und hoffen auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung, wo Obdachlose noch anzutreffen sind, um ihnen helfen zu können. Hinweise werden unter (0170) 14 09 210 entgegengenommen.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 10.12.2021 | 19:30 Uhr