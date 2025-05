Stand: 08.05.2025 07:39 Uhr Jugendliche ziehen Spur der Verwüstung durch Meldorfer Schule

Drei Jugendliche haben am vergangenen Wochenende eine Spur der Verwüstung an der Gemeinschaftsschule im Weiderbaum in Meldorf (Kreis Dithmarschen) hinterlassen. Auf einer Überwachungskamera waren die Täter allerdings gut zu erkennen. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, wurden die Verdächtigen am Montag (5.5.) nach dem Hinweis eines 59-jährigen Meldorfers festgenommen. Dabei wurde auch Diebesgut aus einem Ladeneinbruch gefunden. Die Polizei geht von einer Schadenssumme von mindestens 10.000 Euro aus. Gegen die 18-, 14- und 13-jährigen Jugendlichen wird nun wegen Sachbeschädigung und Diebstahls ermittelt. Um weitere Sachbeschädigungen in Meldorf im gleichen Zeitraum aufzuklären, sucht die Polizei nach Zeugen.

