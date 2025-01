Stand: 16.01.2025 09:07 Uhr Itzehoer Konzertchor singt in der Carnegie Hall in New York

Von Schleswig-Holstein aus in die große weite Welt - der Itzehoer Konzertchor (Kreis Steinburg) ist nach New York eingeladen worden. Dort dürfen sie in der Carnegie Hall vor bis zu 2.800 Zuschauern Werke des Walisischen Komponisten Sir Karl Jenkins aufführen. Auf der Bühne stehen sie aber laut dem ersten Vorsitzenden Hartmut Schulz nicht alleine. Der Projektchor stellt sich zusammen aus Chören aus Amsterdam, Guatemala, Polen und weiteren deutschen Chören. Vierzig Sängerinnen und Sänger aus Itzehoe starten am Freitag nach New York. Die Kosten von knapp 2.000 Euro pro Person zahlen die Mitglieder selber. Der Auftritt findet am Montag um 19 Uhr Ortszeit in New York statt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.01.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg