Stand: 13.03.2025 09:44 Uhr Husum sammelt Müll: Frühjahrsputz am Sonnabend

In Husum (Kreis Nordfriesland) ruft die Stadtverwaltung im Rahmend der landesweiten Aktion "Unser sauberes Schleswig-Holstein" zum Frühjahrsputz auf. Los geht es am Sonnabend (15.03.) um 9 Uhr am Bauhof in der Siemensstraße. Dort werden laut Stadt Arbeitshandschuhe und Müllsäcke ausgegeben sowie die Routen verteilt. Das Bauamt bittet darum, sich anzumelden. Den Frühjahrsputz-Auftakt in Husum hat die Bundeswehr bereits am Mittwoch gemacht: Das Flugabwehrraketengeschwader 1 war am Dockkoog unterwegs, um Müll einzusammeln. Am Donnerstag ist das Spezialpionierregiment 164 dafür im Einsatz.

