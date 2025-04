Stand: 29.04.2025 12:15 Uhr Husum: Neubau eines Mehrgenerationenhauses

In Husum (Kreis Nordfriesland) wird das Wohnprojekt staTThus erweitert. Neben dem bestehenden, denkmalgeschützten Gebäude aus 2019, in dem derzeit 40 Bewohner in 23 Wohnungen leben, soll ein neues Mehrgenerationen-Haus entstehen. Dieses Projekt wird zwölf Wohnungen in unterschiedlichen Größen umfassen und richtet sich sowohl an Alleinstehende als auch an Familien. Ein Teil der Wohnungen sind freifinanziert und ein Teil wird geförderter Wohnraum sein, sagt Stefanie Vogel vom Wohnprojekt staTThus. Vier der neuen Wohnungen sind noch verfügbar. Der Spatenstich für den Neubau ist für dieses Jahr vorgesehen. Weitere Informationen finden Interessierte unter statthus-husum.de.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland