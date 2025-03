Stand: 18.03.2025 15:31 Uhr Hunderte Verkehrskontrollen in Dithmarschen und Steinburg

Am Montag hat das Polizeibezirksrevier Heide (Kreis Dithmarschen) an verschiedenen Orten Hunderte Verkehrskontrollen durchgeführt. Im Fokus der Beamten stand dabei laut Polizei die Prüfung der Versicherungskennzeichen von Rollern und Mopeds. Die Kontrollen unter anderem in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen), Itzehoe und Glückstadt (beide Kreis Steinburg) führten im Anschluss zu insgesamt 39 Anzeigen. Dabei ging es zum Beispiel um den Verstoß gegen das Alkohol- und Cannabisverbot für Fahranfänger und Fahranfängerinnen sowie um Trunkenheit im Straßenverkehr.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen