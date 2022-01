Hund oder Katze krank: Neuer Notruf für Halter von Kleintieren Stand: 03.01.2022 16:52 Uhr Wenn Kleintiere an Feiertagen oder Wochenenden dringend zum Tierarzt mussten, war das bisher in großen Teilen Schleswig-Holsteins ein Problem. Jetzt aber gibt es einen zentralen Notruf und mehr Anlaufstellen.

Der Hund verletzt sich an der Pfote, die Katze regt sich nicht mehr, das Kaninchen hat plötzlich einen aufgeblähten Bauch. Wer am Wochenende oder an Feiertagen mit seinem erkrankten Tier zum Arzt wollte, hatte es in vielen Orten Schleswig-Holsteins bisher schwer. Außerhalb der regulären Öffnungszeiten von Tierarztpraxen gab es laut Kammer bisher nur drei Tierkliniken als Anlaufstellen.

Notrufnummer: 07 00 88 22 11 00

Eine zentrale Notrufnummer und ein erweitertes Angebot sollen das nun ändern. Unter 07 00 88 22 11 00 können Kleintierhalter sieben Tage die Woche zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen, wenn ihr Tier dringend Hilfe braucht. Dies solle die bisherige Versorgungslücke schließen, sagte die Präsidentin der Tierärztekammer Schleswig-Holstein, Evelin Stampa.

Elf Bezirke in Schleswig-Holstein

Kleintierhalter werden bei ihrem Anruf automatisch mit der nächstgelegenen Notdienst-Praxis verbunden. Dafür hat die Tierärztekammer das Land Schleswig-Holstein in elf Bezirke eingeteilt. Der Notdienst wird in jedem dieser Bezirke auf sämtliche Tierarztpraxen aufgeteilt. Dadurch soll laut Evelin Stampa eine Überlastung einzelner Tierärzte vermieden werden.

