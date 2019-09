Stand: 27.09.2019 09:43 Uhr

Holzhaus oder Steinhaus? Vor- und Nachteile

von Alex Grantl

Bauen mit Holz soll einfacher werden - so wollen es Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU) und seine Kollegen aus den Bundesländern, die sich heute auf der Bauministerkonferenz in Norderstedt (Kreis Segeberg) treffen. Dazu wollen sie die Musterbauordnung verändern. Sie ist die Grundlage für das Baurecht der Länder. Deutschlandweit wurden im vergangenen Jahr im Schnitt 17,8 Prozent aller Wohnhäuser in Holzbauweise gebaut. In Schleswig-Holstein waren es etwa 14 Prozent. Doch welche Vorteile haben Bauherren, wenn sie sich für Holz entscheiden?

Auch das geerntete Holz speichert CO2

Es sei vor allem gut fürs Klima, sagt Erik Preuß von der Kieler Beratungsstelle Holzbauzentrum Nord. Ein großer Vorteil des Werkstoffs sei, dass er klimaschädliches CO2 speichere. "Der Baum speichert das CO2, auch nachdem er geerntet und im Haus verbaut wurde - und im Wald ist wieder Platz für einen neuen Baum."

Bei der Herstellung von Stahl, Glas und Ziegeln würden zudem viel Energie und Rohstoffe benötigt. Dagegen stelle sich Holz fast von allein her. Nur beim Transport von Holz werde genauso viel CO2 freigesetzt wie beim Transport anderer Baustoffe, so Preuß. Und wenn das Holzhaus eines Tages entsorgt werde, falle dabei viel weniger Müll an. Laut Preuß wird das Holz entweder weiterverarbeitet oder verbrannt.

Wohnungsbauprogramm statt Mietpreisbremse Schleswig-Holstein Magazin - 28.08.2019 19:30 Uhr Im Kieler Landtag wurde gestritten, wie steigende Mieten eingedämmt werden können. Das Jamaika-Bündnis hält die Mietpreisbremse für ungeeignet - ein Wohnungsbauprogramm ist geplant.







2,71 bei 7 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Preuß betont zudem, dass auch eine höhere Nachfrage nach Holz die Wälder nicht überfordere. "Wir entnehmen dem Wald nicht mehr Holz als nachwächst. Aber es wäre sicher falsch zu sagen: 'Ab morgen machen wir alles aus Holz' - das würde die Wälder überfodern."

Architekt: Fertigungsqualität von Holzhaus kann höher sein

Grundsätzlich schätzt auch der Architekt Jochen Dohrenbusch von der Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein Holzhäuser. Wenn sie richtig gebaut würden, hielten sie ein Leben lang.

Die Einzelteile der Gebäude werden schon in der Fabrik vormontiert. Dabei könnten etwa auch Fenster eingebaut werden. "Dadurch kann die Fertigungsqualität natürlich höher sein als bei einem Steinhaus, das erst auf der Baustelle bei Wind und Wetter zusammengebaut wird", sagt der Architekt.

Keine Tradition im Holzbau: "Fehler schleichen sich ein"

Allerdings gebe es im Norden keine Tradition im Holzbau. "Dadurch schleichen sich mal Fehler ein, die die Lebensdauer verkürzen", sagt Dohrenbusch. Zudem seien Steinhäuser Holzhäusern in einigen Punkten überlegen - etwa, wenn es ums Raumklima geht, so der Architekt.

Im Sommer ist es in einem Steinhaus kühler, im Winter wärmer im Vergleich zum Holzhaus. "Holzhäuser haben weniger Speichermasse, dadurch ist das Raumklima eher sprunghaft", sagt Dohrenbusch. Auch Schall durchdringt die dünneren Wände und Böden aus Holz eher als die aus Stein.

Weitere Informationen Seehofer bei Bauministerkonferenz in Norderstedt Bauen mit Holz und die Digitalisierung sind Themen der Bauministerkonferenz in Norderstedt. Da oft ohne den Bund wenig geht, freuen sich die Minister über die Teilnahme des Bundesinnenministers. mehr Landesbaupreis für Öko-Holzhaus bei Greifswald In Schwerin ist am Dienstagabend der Landesbaupreis MV verliehen worden. Der Plenarsaal des Landtages sowie ein Wohnhaus in Kemnitzerhagen bei Greifswald wurden ausgezeichnet. mehr Weichen für bezahlbaren Wohnraum gestellt Die Bauminister der Länder sind sich einig, dass alles getan werden müsse, um Baukosten zu senken. Auf der Bauministerkonferenz haben sie die Weichen gestellt, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.09.2019 | 14:00 Uhr