Höhere Einkaufspreise: Gastronomen müssen reagieren Stand: 11.04.2022 18:17 Uhr Seit dem Krieg in der Ukraine sind die Kosten für viele Lebensmittel gestiegen. Auch die Gastronomen leiden unter dem Anstieg und sehen sich meist gezwungen, die Mehrkosten an die Kunden weiterzugeben.

Eine Familienfeier will gut geplant sein. Doch das ist in letzter Zeit zu einer unangenehmen Aufgabe geworden. Denn viele Produkte in der Gastronomie sind teurer geworden - das wird zunehmend zum Problem für die Wirte. Wie mehrere Gastronomen NDR Schleswig-Holstein berichten, kostet das Kilo Rumpsteak eines großen Lieferanten im Einkauf nicht mehr 22, sondern nun knapp 30 Euro. Und die Liter-Flasche Pflanzenöl liegt nicht mehr bei 99 Cent, sondern bei rund 4 Euro. Laut Hotel- und Gaststättenverband sind viele Gastronomen gezwungen, die Speisen teurer zu machen. Gleichzeitig wollen sie aber auch die Kunden nicht verprellen.

Gastronomen suchen Gespräch mit Kunden

Einen Spagat, den auch Gastronom Lutz Frank vom Restaurant am Ihlsee in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) kennt. Obwohl er eigentlich frei hätte, steht ein Vorgespräch für eine Familienfeier am 6. Mai an. Weil der Wirt nun mehr für seinen Einkauf ausgeben muss, sieht er sich gezwungen, die Preise anzuheben. Das muss er nun der Kundin "verkaufen". Um satte zehn Prozent muss Frank den einzelnen Teller teurer machen. Schnitzel, Paprika und Pflanzenöl, das alles ist seit dem Krieg in der Ukraine preislich gestiegen. Einige Kunden würden gute Mine zum bösen Spiel machen, erzählt Frank. Ihnen seien zufriedene Gäste das höchste Anliegen bei einem so einmaligen Event wie eine Hochzeit oder Konfirmation. Mit anderen Kunden müsse der Gastronom in Ruhe sprechen.

Allerdings müssen die Gäste nicht darauf eingehen, wenn die Feier schon seit längerem gebucht ist. Rein rechtlich gilt laut Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein: Abgemacht ist abgemacht. Aber die Gastronomen können natürlich das Gespräch suchen - so wie Lutz Frank. Seine Kundin zeigt sich verständnisvoll und ist bereit, den höheren Preis zu zahlen.

Sparpotentiale werden genutzt

Der Gastronom versucht außerdem, an allen möglichen Ecken zu sparen. In der Küche gelten seit Kurzem neue Ansagen. "Da habe ich jetzt versucht, meine Mannschaft auch drauf einzuschwören, die Ölflasche nicht senkrecht zu halten, sondern auch mal aufzupassen, wie viel Öl ich in die Pfanne mache." Oder es werde gedünstet, anstatt gebraten. Das spare Öl, hole aber noch lange nicht die Preissteigerungen wieder rein.

Ein Gutes hat die Preissteigerung für Frank dann doch. Anstatt der verteuerten Paprika aus den Niederlanden nimmt er jetzt Weißkohl aus Dithmarschen. Damit landen mehr regionale Produkte auf den Tellern der Gäste.

