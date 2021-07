Hochwassergebiete: Einsatzkräfte aus SH kommen zurück Stand: 30.07.2021 05:00 Uhr Feuerwehr, THW, Hilfsorganisationen - sie alle helfen in den Überschwemmungsgebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Für rund 700 Helfer aus Schleswig-Holstein endet der Einsatz heute.

In den vergangenen zehn Tagen waren nach Angaben des Landesfeuerwehrverbandes insgesamt hunderte Helfer rund um Windhagen bei Bonn im Einsatz, um nach den Starkregen-Überschwemmungen aufzuräumen. Heute treten sie die Rückreise an: Würden alle hintereinander fahren, wäre die Kolonne dreieinhalb Kilometer lang, schätzt ein Sprecher des Verbandes. Deshalb fahren die sechs Trupps mit rund 170 Fahrzeugen zeitversetzt los. Die Helfer-Gruppe hatte am vergangenen Sonntag die ersten Einsatzkräfte abgelöst.

Autos repariert, Essen geliefert

Hinter den Frauen und Männern von Feuerwehr, Deutschem Roten Kreuz (DRK), Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser Hilfsdienst, Arbeiter-Samariter-Bund und Technischem Hilfswerk (THW) liegen anstrengende Tage. Sie haben Menschen mit warmen Essen versorgt, Schuttberge und beschädigte Autos entfernt oder in der mobilen Kfz-Werkstatt Einsatzwagen repariert. Außerdem hat sich ein Team der psychosozialen Notfallversorgung um Opfer der Überschwemmung gekümmert.

"Je mehr geräumt ist, desto mehr haben die Menschen Bedarf an Gesprächen, sie brauchen uns", erklärte der Leiter der Psychosozialen Notfallversorgung, Thomas Scheld. Notfallseelsorgerin Margarethe Kohl betont: "Normalerweise rücken wir eine Stunde nach einem schweren Unglück an. Das war dieses Mal anders. Hier gibt es Menschen, die haben seit zehn Tagen nicht geduscht. Ihr Haus können sie nicht mehr betreten. So eine Situation kann sich kaum jemand vorstellen." Das Team der psychosozialen Notfallversorgung wurde um sechs Seelsorger aufgestockt, die ausschließlich für die Bevölkerung da sind. Aber auch Helfer wurden unterstützt, denn auch sie müssten das Erlebte erst verarbeiten.

Einsatz verlängert

Rheinland-Pfalz hatte laut Innenministerium in Kiel vergangene Woche um eine Fortsetzung des Einsatzes gebeten, da es nach wie vor in den betroffenen Regionen viel zu tun gab und gibt. Die Bilder der Zerstörung seien apokalyptisch und surreal, berichten die Einsatzkräfte vor Ort. "Die Menschen leben hier zum Teil ohne Strom und Wasser", berichtet Jesko Jachens vom THW, "teilweise fehlt bei Häusern eine Hälfte. Und im Nachbarhaus, in dem im Erdgeschoss nur Schlamm ist, müssen die Leute oben noch wohnen."

