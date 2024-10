Helgoland-Fähre treibt zeitweise manövrierunfähig auf Nordsee Stand: 06.10.2024 23:37 Uhr Überraschendes Ende einer Schifffahrt - mitten auf der Nordsee: Das Passagierschiff "Funny Girl" trieb am Abend einige Zeit manövrierunfähig vor Helgoland.

Ein Passagier an Bord des Schiffes sagte dem NDR, dass gegen 17 Uhr - also eine halbe Stunde nach dem Ablegen auf Helgoland - zunächst die Lichter ausgegangen seien. Kurze Zeit später fielen demnach auch die Maschinen aus und das Schiff trieb manövrierunfähig auf der Nordsee. Laut Reederei Cassen Eils gab es einen technischen Defekt an Bord. Was genau kaputt gegangen ist, blieb offen. "Trotz Bemühungen der Besatzung konnte das Schiff die Fahrt nicht selbstständig fortsetzen", teilte die Reederei am Abend mit. Wie ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) dem NDR sagte, nahm die Crew der "Funny Girl" gegen 17.30 Uhr Kontakt zur Verkehrszentrale des WSA auf.

250 Menschen an Bord

Das Fahrgastschiff war nach Angaben der Reederei mit 250 Passagieren an Bord auf dem Rückweg von Helgoland nach Büsum (Kreis Dithmarschen). "Die Passagiere wurden umfassend informiert und befinden sich sicher an Bord", sagte die Sprecherin der Reederei.

Schlepper nehmen Havaristen an den Haken

Laut WSA brachen nach dem Hilferuf insgesamt drei Schlepper zur havarierten "Funny Girl" auf. Zwei Schlepper einer privaten Reederei haben das havarierte Ausflugsschiff erreicht und sollen es heute Nacht nach Büsum bringen. Der Notschlepper "Nordic", der vor Helgoland stationiert ist, begleitet den Schleppverband ebenfalls.

Live-Karte: Die aktuelle Position der "Funny Girl"

Schiff "Funny Girl" ist mehr als 50 Jahre alt

Die "Funny Girl" ist in der Hauptsaison bis Ende Oktober täglich im Liniendienst zwischen Büsum und Helgoland unterwegs. Es handelt sich laut Reederei Cassen Eils aus Cuxhaven um ein "traditionelles Seebäderschiff", das bereits 1973 gebaut und 2020 umfangreich modernisiert worden ist. Auf dem knapp 70 Meter langen Schiff sollen laut Reederei bis zu 799 Passagiere Platz finden.

Weitere Informationen Notschlepper "Nordic" - Ausbildung für den Ernstfall Das Wachschiff "NORDIC" liegt vor Helgoland auf Poste. Die Crew muss allzeit einsatzbereit sein. Ein herausfordernder Alltag. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.10.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Schifffahrt Helgoland