Heiligenhafen: Männer zeigen Zivilcourage bei Frau in Not Stand: 27.07.2023 15:58 Uhr Am Mittwochabend ist eine Frau auf der Jachthafenpromenade in Heiligenhafen zusammengeschlagen worden. Drei Männer eilten ihr zur Hilfe - und fassten nach einer Verfolgungsjagd die mutmaßlichen Täter.

Am späten Mittwochabend gegen etwa 22.30 Uhr war eine 43-jährige Heiligenhafenerin (Kreis Ostholstein) mit einem Freund auf der Jachthafenpromenade spazieren. Dort sprach sie eine junge Frau auf ihren Pullover an. Was genau die Heiligenhafenerin gesagt hat, ist laut Polizei noch unklar. Allerdings brachte ihre Aussage vermeintlich die zwei 24 und 28 Jahre alten Freunde der angesprochenen Frau ziemlich in Rage. Sie verfolgten die 43-Jährige und ihren Begleiter und schlugen so heftig auf sie ein, dass sie zu Boden ging.

Mutige Helfer übergaben die Angreifer der Polizei

Ein Mann aus Hamburg hatte das Geschehen beobachtet und eilte dann zur Hilfe. Als die Angreifer dies bemerkten, flüchten sie. Deren Flucht blieb wiederum nicht unbemerkt: Zwei Radfahrer bermerkten die beiden. "Der Zeuge rannte hinterher und bekam dann noch Hilfe von zwei Radfahrern. Die stellten sich den Schlägern in den Weg", erklärte der Lübecker Polizeisprecher Maik Seidel. Die beiden Männer konnten im Anschluss an die Polizei übergeben werden.

Die 43-jährige Heiligenhafenerin wurde von Sanitätern behandelt, musste aber nicht ins Krankenhaus. Die beiden mutmaßlichen Täter müssen sich jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein Soziales Engagement