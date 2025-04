Stand: 28.04.2025 14:14 Uhr Haus unbewohnbar: Matratze brannte in Glinder Mehrfamilienhaus

In einem Mehrfamilienhaus im Oher Weg in Glinde (Kreis Stormarn) war laut Feuerwehr am Sonntagnachmittag (27.4.) ein Feuer ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte ankamen, fanden sie nach Angaben eines Feuerwehrsprechers eine brennende Matratze im Flur des vierten Obergeschosses. Nach einer guten Stunde hatten die etwa 30 Einsatzkräfte den Brand gelöscht.

Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen

Ein 55-jähriger Bewohner des Stockwerks musste mit Brandverletzungen ins Krankenhaus. In seiner Wohnung hätten Mobiliar und Teppich leichte Brandschäden davongetragen, so der Feuerwehrsprecher. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wo und warum das Feuer ausgebrochen ist. Zum Sachschaden gibt es noch keine Angaben. Wegen der starken Rauchentwicklung ist das Mehrfamilienhaus laut Polizei vorerst nicht bewohnbar. Die Bewohner seien anderweitig untergebracht worden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn