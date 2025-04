Stand: 30.04.2025 16:44 Uhr Hahnwettkrähen in Süderhastedt

In Süderhastedt (Kreis Dithmarschen) wird am Donnertag (01. Mai) zum traditionellen Hahnwettkrähen eingeladen. 61 Besitzer von Hähnen haben sich und ihre Tiere dafür im Vorfeld angemeldet. Schiedsrichter werden eine Stunde lang zählen, welcher Hahn am häufigsten gekräht hat. Den Wettbewerb gibt es seit etwa 25 Jahren und wird vom Geflügelzuchtverein in der Region veranstaltet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.04.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen