Stand: 16.11.2019 14:01 Uhr

Günther will Profil der Nord-CDU schärfen

In Neumünster sind 245 Deligierten der CDU in Schleswig-Holstein zu einem Landesparteitag zusammen gekommen. Ministerpräsident Daniel Günther mahnte eine stärkere inhaltliche Ausrichtung seiner Partei an. "Mit mir wird es parteipolitische Profilierung aber immer nur positiv geben und nicht in Abgrenzung anderer politischer Parteien", sagte der CDU-Landeschef in Neumünster. In der zweiten Hälfte der Legislaturperiode des Jamaika-Bündnisses mit Grünen und FDP müsse die CDU auf positive Weise aufzeigen, wofür sie stehe.

Außerdem forderte Günther mehr Führung von der Bundesspitze, nahm die Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer aber in Schutz. "Selbstbeschäftigung und persönliche Auseinandersetzungen - das ist es nicht, was die Menschen heutzutage von uns haben wollen", so Günther. Führung heiße immer, dass andere auch mitführen und man gemeinsam Verantwortung übernimmt. Günther sagte, er erwarte von viel mehr Menschen in der Union, dass sie gemeinsam diese Verantwortung tragen.

Mehr Unterstützung für Landwirte

Es seien herausfordernde Zeiten, sagte CDU-Landeschef Günther, in denen es wichtig sei, eine Kursbestimmung vorzunehmen. Dabei gehe es vor allem darum, sich auf Themen zu konzentrieren. Es sei ein positives Signal, dass mit mehr als 30 eingebrachten Anträgen, so viele Themen, wie noch nie auf dem Parteitag diskutiert würden.

In der Agrarpolitik forderte Günther mehr Unterstützung für Landwirte. Diese hätten selbst ein Interesse daran, das Tierwohl einzuhalten und die Umwelt zu schützen, sagte der Ministerpräsident. "Aber was sie eben nicht wollen ist, dass Politik jedes Jahr neue Vorschriften macht." Er warnte, sich inhaltlich auf die Wirtschaftspolitik zu konzentrieren. Auch der soziale Teil der Union sei wichtig. "Die Union muss auf beiden Flügeln stark sein."

Leitantrag zu Ausbildung in der Pflege

Inhaltlich befassten sich die 245 Delegierten in Neumünster mit der Pflege. In einem Leitantrag fordern sie eine bedarfsgerechte Ausbildung, angemessenes Zeitbudget sowie entsprechende Bezahlung. Außerdem sollten sogenannte Pflege-Co-Piloten eingeführt werden, die pflegende Angehörige beraten und ihnen helfen. Ziel seien gute Arbeitsbedingungen, sagte Günther. Seine Partei müsse "ein Herz für die Menschen haben, die dort unterwegs sind".

CDU-Deligierte beraten über Zukunft der Pflege NDR 1 Welle Nord - 16.11.2019 12:00 Uhr Autor/in: Anna Grusnick Auf dem CDU-Landesparteitag in Neumünster wollen die Deligierten über insgesamt 31 Anträge beraten. Die Zukunft der Pflege ist dabei ein inhaltlicher Schwerpunkt.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.11.2019 | 18:00 Uhr