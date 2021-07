Grüne in den Bundestagswahlkampf gestartet Stand: 31.07.2021 12:59 Uhr Acht Wochen vor der Bundestagswahl sind die Grünen in Schleswig-Holstein heute in der Landeshauptstadt offiziell in den Wahlkampf gestartet.

Die Spitzenkandidaten Luise Amtsberg und Parteichef Robert Habeck stellen sich auf dem Kieler Europaplatz den Fragen von Besuchern und wollen ihre politischen Positionen darlegen. Trotz gelegentlicher Schauer kamen etwa 100 Menschen zum Auftakt um 11 Uhr. "Eine ganze Generation geht auf die Straße - und das werden wir nicht belächeln", leitete Amtsberg ihre Rede ein und nahm Bezug auf Fridays for Future. Sie wurde im März von ihrer Partei auf Listenplatz eins gewählt, gefolgt von Habeck. Das erklärte Ziel ist laut Amtsberg, ab September mitzuregieren.

Klima und Kinderrecht im Fokus

Außer Amtsberg und Habeck sind auch die Bewerber auf den acht folgenden Plätzen der Landesliste dabei. Kernthema der schleswig-holsteinischen Grünen bleibt der Klimaschutz: Der Ausbau der erneuerbaren Energien und der Kohleausstieg müssten schneller gehen. Und: Die Politik müsse vor allem Kinder und Jugendliche stärker in den Mittelpunkt stellen, machte Amtsberg klar. Kinderarmut sei auch in Kiel ein großes Thema, so die Kieler. Bewusst stünden auf der Landesliste der Grünen auch sehr junge Kandidaten: Die Pandemie habe gezeigt, dass junge Menschen von der Politik bisher hintenangestellt würden - deswegen gehörte Kinderrecht ins Grundgesetz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.07.2021 | 13:00 Uhr