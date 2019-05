Stand: 27.05.2019 16:42 Uhr

Großsegler "Peking" bekommt den ersten Mast

Das historische Segelfrachtschiff "Peking" ist 108 Jahre alt und liegt seit August 2017 zur Sanierung in der Peters Werft in Wewelsfleth. Im jetzigen Zustand sieht der ehemals stolze Großsegler eher erbärmlich aus: Eigentlich ist von der "Peking" derzeit nur ein nackter Rumpf zu sehen. Aber es geht voran: Am frühen Montagmorgen hat die "Peking" den ersten von vier neuen Masten bekommen.

Erster Mast der "Peking" wird gestellt NDR//Aktuell - 27.05.2019 16:00 Uhr Bei der Sanierung des historischen Segelfrachtschiffs "Peking" auf der Peters Werft müssen jetzt die vier Masten gestellt werden. Nicolai Hotsch berichtet aus Wewelsfleth.







Nach 40 Jahren verrottet aus New York geholt

Ebenso wie die "Gorch Fock" ist die Peking ein echter Sanierungsfall, aber im Gegensatz zu dem skandalträchtigen Segelschulschiff der Bundesmarine laufen hier weder Zeitplan noch Kosten aus dem Ruder. Allerdings hat auch die "Peking" eine bewegte Geschichte hinter sich. Die härteste Zeit waren wohl die 40 Jahre, die der Frachtsegler als Museumsschiff in New York gelegen hat und über die Jahre langsam vor sich hin rottete. Dann kam der Sanierungsauftrag und die "Peking" wurde per Frachter über den Atlantik geschippert und zur Sanierung in die Peters Werft nach Wewelsfleth bei Itzehoe gebracht.

Hier wird der Viermaster rundherum erneuert, bekommt ein komplett neues Deck und auch vier neue Masten. Der erste Mast wurde jetzt gestellt und das millimetergenaue Aufrichten des 45 Meter hohen "Spargels" war schon ein kleines Kunststück. Mit zwei Kränen haben die Arbeiter den 23 Tonnen schweren Mast auf den Rumpf gehievt und in Zeitlupe aufgerichet. Nach drei Stunden war es geschafft und der Mast stand dort, wo er hingehört. Im Mai 2020 soll die Sanierung komplett abgeschlossen sein.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 27.05.2019 | 19:30 Uhr