Große Batteriefabrik bei Heide? Firma stellt erste Pläne vor Stand: 15.03.2022 10:01 Uhr Die schwedische Firma Northvolt will bei Heide eine Batteriefabrik errichten. Auf Flächen der Gemeinden Norderwöhrden und Lohe-Rickelshof plant das Unternehmen den Bau einer sogenannten Gigafactory - und eine Recycling-Anlage für alte Batterien.

Das Unternehmen plant mit 3.000 Arbeitsplätzen. In der Fabrik im Kreis Dithmarschen sollen jedes Jahr Batterien mit einer Kapazität von 60 Gigawattstunden gebaut werden, genug für etwa eine Million E-Autos. Der Produktionsstart ist für 2025 geplant. Die ersten vier Stellenanzeigen für das Projekt in Heide sind schon online. Am Montagabend hat die Firma ihre Pläne den Bürgern der beiden Gemeinden vorgestellt. Bürgermeister, Firmenvertreter und der Chef der Staatskanzlei, Dirk Schrödter, warben bei den Zuhörern für die Batteriefabrik.

Erwarteter Verkehr: 75 Lkw pro Tag - oder ein Güterzug

Die Fabrik sei eine große Chance, biete bis zu 3.000 Arbeitsplätze und für jüngere Leute eine echte Perspektive, argumentierten sie. Wer in Heide studiert habe, wolle dann vielleicht zu Northvolt, statt zu Porsche nach Zuffenhausen, hieß es von der Unternehmensseite. Aber: Der Verkehr werde zunehmen. Zu rechnen sei mit 75 Lkw pro Tag oder einem Güterzug - falls die Fabrik einen Gleisanschluss bekäme, was sich die Fima wünsche - auch wenn die Fabrik auf einem Grundstück an der A23 entstehen soll.

Im Anschluss stellten die Besucher Fragen. Ab wann es mehr Details gäbe, ob das Unternehmen alle notwendigen Flächen bereits erworben habe? Das verneinten die beiden Firmenvertreter. Bis jetzt liege nur eine Grobplanung vor. Wer Details wissen wollte, wurde auf kommende Veranstaltungen vertröstet. Nach knapp drei Stunden war die Bürgerinformation vorbei. Die Reaktionen: von positiv überrascht bis "erst mal sacken lassen", so einige der Besucher. Am Dienstagmittag informiert die Landesregierung in Heide über das Projekt. Eine Absichtserklärung für das Projekt hat Northvolt schon unterschrieben.

Northvolt will nach Heide wegen des Windstroms

Für die Standortwahl spreche neben der günstigen Lage zwischen Nord- und Mitteleuropa der "Reichtum an sauberer Energie" im Norden, erklärte das Unternehmen am Dienstag in einer Pressemitteilung zu dem Projekt. Es nennt die Region "clean energy valley".

Erklärtes Ziel des Unternehmens ist es, Batterien für E-Autos mit "dem geringsten ökologischen Fußabdruck in Kontinentaleuropa" herzustellen. Der Standort Heide sei der "Schlüssel zur Verwirklichung dieses Ziels", so der Chef und Mitbegründer von Northvolt, Peter Carlsson. "Die Region beherbergt das sauberste Energienetz Deutschlands, das sich durch einen Überschuss an Strom aus On- und Offshore-Windkraft auszeichnet", argumentierte Carlsson. Außerdem sei auch saubere Energie, die über Netzkopplungen mit Dänemark und Norwegen bereitgestellt und verstärkt wird, kennzeichnend für die Region.

Northvolt arbeitet mit Automobilbranche zusammen

Northvolt arbeitet eng mit Europas größtem Autohersteller Volkswagen zusammen, der auch mit rund 20 Prozent an dem jungen schwedischen Unternehmen beteiligt ist. Das erste Northvolt-Werk im nordschwedischen Skellefteå hat Ende 2021 die Produktion von Batteriezellen aufgenommen. Komplette Batteriesysteme will Northvolt zudem in einem Werk im polnischen Danzig produzieren. Auch mit Volvo will Northvolt im schwedischen Göteborg eine Batteriezellfertigung aufbauen. Gründer Carlsson arbeitete zuvor als Chef des Einkaufs beim E-Auto-Hersteller Tesla.

