Großbrand in Wangels: Feuerwehr rettet 40 Rinder Stand: 03.01.2022 08:09 Uhr Ein Brand in einem Kuhstall im Kreis Ostholstein hat einen Schaden von etwa 350.000 Euro verursacht.

Das Feuer war aus zunächst ungeklärter Ursache am Sonntagabend in Wangels ausgebrochen, wie die Polizei heute Morgen mitteilte. Die Flammen hätten auch das angrenzende Wohnhaus stark beschädigt, es sei nun unbewohnbar. Den Angaben zufolge befanden sich etwa 40 Rinder in dem Stall. Sie wurden rechtzeitig aus dem Stall in Sicherheit gebracht, die Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Etwa 80 Feuerwehrleute waren bis 2 Uhr in der Nacht im Einsatz. Insgesamt waren mehr als 130 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und der Polizei vor Ort.

Scheune in Grevengrug abgebrannt

Auch in Grevenkrug im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat heute Nacht eine Scheune gebrannt. Verletzt wurde laut Leitstelle niemand – auch hier ermittelt jetzt die Kriminalpolizei zur Ursache des Feuers.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.01.2022 | 06:00 Uhr