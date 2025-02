Stand: 10.02.2025 09:25 Uhr Grippewelle trifft Ostholstein am stärksten

Die Grippewelle trifft Ostholstein besonders stark. Laut dem landesweiten Warnsystem gab es dort in der vergangenen Woche 108 Neuerkrankungen - die meisten im Landesvergleich. Ein Ende ist laut UKSH-Chefvirologe Helmut Fickenscher noch nicht absehbar. Das Gesundheitsministerium rät weiterhin zur Grippeschutzimpfung, die auch jetzt noch sinnvoll sei. Sie ist nicht nur bei Hausärzten, sondern auch in vielen Frauenarztpraxen erhältlich. Das Lübecker Gesundheitsamt bietet zudem Corona-Impfungen an.

